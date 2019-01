Noul monitor de gaming de la HP are un soundbar generos și diagonală exagerată

În cazul în care ai investit o sumă generoasă într-un sistem pentru gaming, noul monitorul HP Omen X Emporium îți va completa experiența de divertisment cu prisosință.

În mod real, tinde să fie din ce în ce mai dificil să reinventezi un monitor în fiecare an, dar cei de la HP se pare că fac o treabă foarte bună în a ieși în evidență. Creațiile lor lansate sub brandul Omen arată impozant și sunt dotate cu tot ce ți-ar putea trece prin cap.

Acest monitor de gaming are diagonala un pic exagerată de 65 de inci sau 1,65 metri. Asta înseamnă că nu este menit să-l folosești pe un birou obișnuit, la jumătate de metru de ochi. În teorie, l-ai putea considera ca fiind perfect pentru un Xbox One X sau PlayStation 4 Pro, pentru că are o rezoluție nativă 4K Ultra HD și o rată de reîmprospătare de 144 Hz. Un computer de top ar putea însă să profite mai bine de timpul de răspuns de 4 miliscunde și gamutul de 95% DCI-P3.

Partea un pic ciudată a ecuației constă în incorporarea unei console NVIDIA Shield TV la interior. Cu alte cuvinte, îți pune la dispoziție funcționalitatea unui Android TV, în cazul în care vrei să te uiți la niște filme și seriale online sau te încântă perspectiva unor jocuri mai simpluțe.

Cei mai mulți utilizatori vor fi însă încântați de sistemul audio de sub ecran. Acesta constă într-un soundbar destul de voluminos care s-ar putea să sune surprinzător de bine. Dacă activezi Game Mode, soundbar-ul va pune accent pe sunetele discrete, precum pași, ca să nu fii luat prin surprindere într-o sesiune de Fortnite sau PUBG.

Accentele roșii de pe partea din față și din spate ale HP Omen x 65 Emporium amplifică destinația de gaming a gadgetului. Ca bonus, în momentul în care te apropii cu vreun cablu de oricare dintre porturi, se luminează, pentru a-ți face mai facilă conectarea unor surse de semnal adiționale. Prețul este momentan necunoscut.