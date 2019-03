Netflix a anunțat viitorul proiect interactiv: vei face o aventură cu Bear Grylls

Dacă ți-ai dorit vreodată să participi într-o aventură cu Bear Grylls, cum l-ai văzut într-o serie de reality show-uri, Netflix îți dă șansa în You vs Wild.

După Black Mirror Bandersnatch, cei de la Netflix s-au gândit foarte mult care este cea mai bună soluție pentru a genera conținut interactiv care să te încânte, iar soluția a implicat un parteneriat cu Bear Grylls. Supranumit ursul, bărbatul în vârstă de 44 de ani are o serie importantă de performanțe la activ, pe lângă cărți publicate și mai multe seriale difuzate la TV care au fost construite în jurul abilităților sale de supraviețuire.

La doar 23 de ani a escaladat Munții Himalaya, ajungând până în vârful Everest. A fost cel mai tânăr britanic care a făcut gestul respectiv, la doar 18 luni după ce fusese paralizat de la un salt cu parașuta în care parașuta i-a fost perforată și a căzut de la 500 de metri pe spate.

Revenind însă la proiectul cu Netflix, You vs Wild continuă dintr-un punct de vedere povestea din îndrăgitul serial de pe Discovery Channel Man vs. Wild. Diferența majoră este că vei participa chiar tu în aventurile lui Grylls prin intermediul deciziilor pe care le vei lua din fața televizorului. Așa se justifică și mâna întinsă spre ecran a lui Bear în afișul pentru promovarea show-ului, o metaforă pentru faptul că te invită în aventură.

În prima fază, show-ul va avea opt episoade și îți va arăta tehnici de supraviețuire similare cu cele pe care le-ai văzut și în celelalte show-uri ale britanicului. Diferența majoră va consta în faptul că vei decide tu modul în care evoluează aventura, fiecare decizie ține de tine.

Pentru că Bandersnatch a avut câteva finaluri nefericite la care puteai ajunge urmând anumiți pași, uni jurnaliști au fost curioși dacă poți luat decizii în You vs Wild care vor duce la decesul lui Bear Grylls pe ecran. Cindy Holland, vicepreședintele Netflix responsabil de seriale originale a început să râdă când a auzit întrebarea și a spus că acest show nu este atât de întunecat precum Bandersnatch.