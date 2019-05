Netflix publică primul top 10, să vezi la ce se uită lumea

În urmă cu câteva săptămâni, cei de la Netflix au anunțat introducerea unui top 10, ca să-ți fie mai ușor să identifici la ce să te uiți, când ești în pană de inspirație.

Foarte mulți oameni sunt curioși în legătură cu popularitatea show-urilor de pe Netflix. Compania americană nu a dezvăluit până acum statistici legate de producțiile disponibile pe platforma de streaming. Din acest motiv, foarte mulți s-au entuziasmat la anunțul legat de un eventual top 10.

În funcție de feedbackul obținut din piață pentru noua funcție, Netflix va introduce clasamente cu cele mai populare filme, seriale și documentare în fiecare colț al mapamondului. Până atunci însă, funcție este disponibilă doar în Regatul Unit. Listele vor fi actualizate o dată pe săptămână, iar top 10 disponibil mai jos este creat pornind de la informațiile adunate în aprilie.

Pornind de la premisa de mai sus, momentan, nu știm decât cele mai populare producții din Marea Britanie. Este însă puțin probabil să existe diferențe semnificative între gusturile oamenilor din diverse regiuni. În orice caz, este bine de știut că ideea de ”cele mai vizionate” ia în calcul doar sesiunile de redare a cel puțin 70% dintr-un film sau episod dintr-un serial.

În continuare, nu există numere asociate elementelor din liste și nu poți să-ți dai seama cât de mare este diferența între ocupantul primului loc și celui de-al doilea. Chiar și așa, merită cu siguranță să arunci o privire peste top 10 Netflix.

Top 10 cele mai populare producții din orice categorie în UK

1. Our Planet

2. The Perfect Date

3. The Highwaymen

4. The Silence

5. Black Summer

6. After Life

7. The Spy Who Dumped Me

8. Riverdale

9. Chilling Adventures of Sabrina

10. You vs. Wild

Top 10 cele mai vizionate filme în UK

1. The Perfect Date

2. The Highwaymen

3. The Silence

4. The Spy Who Dumped Me

5. Someone Great

6. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

7. Baywatch 8. Guardians of the Galaxy Vol. 2

9. Sniper: Ultimate Kill

10. Sicario: Day of the Soldado

Pentru alte câteva liste, poți accesa această postare de pe Twitter.