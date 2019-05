Serialul de pe Netflix care îi face pe adolescenți să se sinucidă

13 Reasons Why de pe Netflix ar putea fi cauza pentru care tot mai mulți adolescenți aleg să se sinucidă, potrivit unui studiu.

Serialul 13 Reasons Why a avut premiera în martie 2017 și toată acțiunea se învârte în jurul sinuciderii unei adolescente. Producția Netflix a trezit suspiciuni experților, care susțin că serialul îi face pe tineri să privească cu alți ochi suicidul.

Experții susțin că ar putea exista o legătură între rata de sinucideri și serialul 13 Reasons Why.

Potrivit unui nou studiu, rata de sinucideri a crescut considerabil în rândul băieților cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani, în luna care a urmat lansării serialului. Aprilie 2017 a fost luna cu cele mai multe sinucideri din ultimii cinci ani, în rândul grupei de vârstă respective. Rata a crescut cu 30% în această lună. Estimările arată că s-au întâmplat cu peste 195 mai multe sinucideri în aprilie 2017 decât era de așteptat în mod normal.

Pe de altă parte, rata de sinucideri în rândul fetelor de 10 – 17 ani nu a crescut semnificativ. Totuși, experții se așteptau ca exact acest grup demografic să fie cel care să se identifice cel mai mult cu protagonista serialului Netflix.

Serialul de pe Netflix ar putea fi unul problematic

Studiul a fost publicat în Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry și, cel mai probabil, va conduce la și mai multe dezbateri legate de 13 Reasons Why de pe Netflix.

„Suicidul este o problemă la nivel mondial și este foarte greu să reducem aceste rate”, a declarat Lisa Horowitz, una dintre autorii studiului. „Ultimul lucru de care avem nevoie e ceva care să le mărească”, a mai spus ea.

Netflix a anunțat că va cerceta și ea posibila problemă.

Spre deosebire de alte studii, cercetătorii au luat în considerare, de data aceasta, diferențele sezoniere între ratele de sinucidere. Au verificat datele în cazul mai multor ani și nu au observat o discontinuitate decât pentru anul 2017.