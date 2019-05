Laptopul plin de viruși care costă peste un milion de dolari

În mod normal, nimeni n-ar vrea ca device-ul lui să fie infectat cu viruși și ar face orice să îl protejeze. Nu este și cazul acestui laptop.

Există un laptop, pe care chiar îl poți cumpăra, care vine la pachet cu cele mai periculoase amenințări cibernetice din istorie. Dispozitivul e gata infectat cu șase dintre cei mai cunoscuți viruși din lume: WannaCry, BlackEnergy, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig și DarkTequila.

Partea interesantă este că oamenii sunt dispuși să plătească peste un milion de dolari pentru acesta. S-a organizat o licitație în acest sens. Laptopul este un Samsung Netbook care a ajuns acum să valoreze peste 1,2 milioane de dolari. Licitația continuă, și dacă ai suma asta de cheltuit, poți să licitezi și tu aici.

Face parte dintr-un proiect de artă, numit The Persistence of Chaos. Este o colaborare între un artist chinez și o firmă de cybersecurity din New York.

Acești viruși nu pot fi folosiți pentru a infecta și alte dispozitive. Creatorii au luat măsuri de securitate, iar laptopul nu are o conexiune directă la internet și nici cu vreun alt computer care este conectat la internet.

De ce a fost creat laptopul cu viruși periculoși

Motivul pentru care laptopul creat a fost simplu. Artistul responsabil spune că a vrut să exploreze cum sunt percepute amenințările cu malware. Spune că oamenii nu prea conștientizează cât de reale sunt aceste atacuri cibernetice. „Un malware este unul dintre cele mai palpabile modalități prin care internetul poate să sară din monitor și să te muște”, explică Guo O Dong pentru VICE.

Astfel, laptopul este un fel de „catalog al amenințărilor istorice”, spune artistul. Prin intermediul acestuia, oamenii ar putea vedea mai bine cât reali sunt acești viruși și i-ar face mai sceptici atunci când navighează pe internet.

La nivel mondial, cele șase amenințări au cauzat prejudicii de 95 de miliarde de dolari, potrivit Futurism.