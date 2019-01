Bandersnatch de pe Netflix are un final secret: cum îl deblochezi și ce bonus primești

Bandersnatch, episodul special din Black Mirror, creat de Netflix, are și un final secret, în urma căruia primești chiar și un bonus dacă ai făcut alegerile potrivite.

Bandersnatch e o mostră din ceea ce are șanse mari să fie viitorul entertainment-ului. E un episod special din Black Mirror, producție Netflix, unde ai ocazia să alegi parcursul poveștii. Pe parcursul episodului, vei avea ocazia să iei diverse decizii, iar fiecare dintre acestea va influența, într-un fel sau altul, ceea ce se întâmplă până la final.

Netflix a confirmat deja că există cinci finaluri oficiale pentru Bandersnatch, așa că ai putea să revezi periodic episodul și să iei alte decizii. Dincolo de aceste modalități de a te ține ocupat, mai există un final secret, la care poți ajunge în urma anumitor decizii.

Mai mult, dacă ajungi la acest final secret, poți chiar să te și joci un mic joc, care are ca punct de pornire scena finală a episodului. În această scenă, sunt o mulțime de sunete înalte, care sunt de fapt date de la un calculator ZX Spectrum.

Dacă sunetele sunt trecute printr-un emulator, este generat un cod QR, iar link-ul din acest cod duce pe un site special Tuckersoft. Acolo, găsești referințe și la alte jocuri despre care discutau dezvoltatorii din firmă, cum ar fi Nohzdyve și Metl Hedd. În ceea ce privește Nohzdyve, poți chiar să descarci jocul, doar că trebuie să ai un emulator ZX Spectrum pentru a-l juca.

Pentru a debloca finalul secret, trebuie să iei următoarele decizii:

Sugar puffs

Thompson twins

Accept

Accept

Go back

Refuse

Yes

No

The Bermuda Triangle

Shout at Dad

Visit Dr. Haynes

Pull Earlobe

Take them

Follow Colin

Yes

Stefan

Go back

Colin

Flush them

Hit desk

Pick up book

PAC

Throw tea over computer

P.A.C.S.

20541

Who’s there?

Netflix

Try to explain

Tell him more

Fuck yeah

Fight her

Kick him in the balls

Who’s there?

White Bear symbol

Back off

Kill dad

Bury body

Yes

He jumped

Chop or bury?

Chop up body

Destroy computer

Pick up photo

White Bear symbol

Chop up body

Destroy computer

Get rabbit from dad

PAX

White Bear symbol

Chop up body

Destroy computer

Get rabbit from dad

Toy

Yes