Netflix, HBO Go, Prime Video, Disney+, Apple TV+ sau iluzia libertății de a alege cu costuri exorbitante

Am fost un fan al serviciilor de streaming încă de pe vremea când era imposibil să te abonezi legal la Netflix în România, dar acum mi se par prea multe și prea atrăgătoare.

Întotdeauna am fost de părere că serviciile de streaming vor detrona pirateria, chiar și în țările aflate în curs de dezvoltare. Numărul abonaților la Netflix nu a explodat în România și în alte țări mai sărace din cauza prețului infim sau al faptului că îți împarți contului cu trei prieteni. Totul are legătură cu confortul, cu accesibilitatea.

Chiar și dacă îți dorești să vezi Once Upon a Time in… Hollywood care a apărut de curând pe torrent, decât să-l descarci de pe vreun site mai mult sau mai puțin dubios, mai bine te uiți la The Irishman pe Netflix. Timp de câțiva ani, am crezut că relevanța Netflix, HBO Go sau Prime Video la nivel global va depinde de timpul scurt dintre momentul în care o peliculă ajunge la cinematograf și momentul în care o găsești pe TV la capătul telecomenzii. Mi s-a demonstrat că nu este așa.

Serviciile de streaming au devenit atât de relevante la final de 2019, încât investițiile financiare în aceste platforme sunt fabuloase. Este suficient să te uiți la creații precum The Irishman pe Netflix, The Report pe Amazon Prime Video, Fahrenheit 451 pe HBO Go sau iminentul The Banker pe Apple TV+ ca să-ți dai seama că există filme bune și foarte bune pe aceste platforme. Acestea sunt filme de cinema, iar unele dintre ele au ajuns să fie disponibile la cinema cu o săptămână sau o lună înainte să ajungă online pentru a fi eligibile la un premiu Oscar sau mai multe.

Aceasta este lumea în care trăim, iar filmele nu mai sunt ce erau odată

Indiferent dacă ești abonat la un serviciu de streaming sau la vreo cinci, ca mine, un lucru este clar. Calitatea conținutului disponibil pe aceste platforme este mai mare ca niciodată și am mai insistat pe acest detaliu în urmă cu câteva săptămâni, când explicam modul elaborat în care m-am abonat la Disney+ și Apple TV+.

Din păcate, cum un Spotify, Google Music, Apple Music sau Deezer pentru filme nu va fi niciodată posibil. afinitatea pentru filme și seriale de calitate, la un click distanță, ajunge să te coste scump. Niciodată nu te vei uitat la toate. Nu este posibil și nici nu ai avea fizic timp de așa ceva, dar în timp ce aglomerația de platforme îți amplifică iluzia alegerii, banii îți pleacă de pe card în fiecare lună.

Un alt motiv pentru care trăiesc cu impresia că streamingul va învinge pirateria, măcar parțial, are legătură cu confortul de a nu interacționa cu bani. Pe lângă faptul că s-ar putea să ai un buton mare marcat Netflix pe telecomanda TV-ului, banii îți pleacă în fiecare lună de pe card, de parcă nici nu-i simți. Dacă nu cumva ai definite notificări din aplicația de homebanking, abonamentul la Amazon PrimeVideo, HBO Go sau Netflix merge la infinit.

Este însă suficient să ai o zi mai proastă sau cu mult timp liber și să faci un calcul rapid vizavi de costurile afecțiunii tale pentru streaming. Mâine, poimâine, ajungi să dai pe filme cât dai și pe țigări. În cazul meu particular, în ultima lună, am dat 29,65 lei pe Amazon Prime Video, 71,76 lei pe Netflix, 337 lei pe un an de Disney+ pentru că este mai rentabil și vreo alți 29,99 lei pe Apple Music, dar aia este altă poveste. Noroc că Apple TV+ este gratuit în primul an, pentru că o să fie și ăla vreo 20 lei când voi începe să-l plătesc, la finele anului viitor.

Viciul secolului 21, streamingul

Afinitatea ta pentru filme și seriale implică bani și timp. Pentru că abia aștepți să vezi următorul episod din serialul tău preferat sau vrei să stai o zi în fața TV-ului ca să te uiți la un sezon din Narcos sau Umbre, aproape că trăiești simptomele servrajului. Îți este imposibil să renunți. Nu ajută nici faptul că ești conștient că ai o problemă și ți-ai dori să te lași.

În timp ce unii își pun pe calendar următoarea vacanță sau numără zilele până la Crăciun, tu te gândești că se lansează noul sezon din Expanse pe 13 decembrie și o să ai mai multe zile să te uiți la serialele preferate. Nu este nimic greșit în asta și au murit mai mulți oameni că s-au jucat World of Warcraft câteva zile în șir, decât că s-au uitat la orice serial de pe orice serviciu de streaming, chiar și Breaking Bad.

Problema este că sunt prea multe seriale bune și fiecare prieten al tău are o recomandare senzațională pe care aproape că-l ofensezi dacă o neglijezi. Este la fel ca în cazul multor altor vicii, când încerci în permanență lucruri noi, în speranța că o să găsești experiența aia șoc, indiferent dacă încerci cafele din țări exotice sau fumezi diverse.

Mi-aș dori să fie toate într-un loc, dar nu este posibil

Este îmbucurător să vezi atât de multe filme bune la un click distanță. Revenind la exemplul cu The Irishman, acum trei ani, ai fi spus că Scorsese este inconștient să-și vândă unul dintre cele mai bune filme unui serviciu de streaming. Acum, trăim alte vremuri. Până și The Mandalorian de pe Disney+ mi se pare demn de văzut pe un ecran de cinema sau reinterpretarea animației Lady and the Tramp (Doamna și Vagabontul). Aceasta din urmă nu este cu nimic mai prejos decât Dumbo, de exemplu sau The Lion King.

Dacă tot am menționat The Mandalorian, în mod autentic mi se pare un motiv mai mult decât suficient să te abonezi la Disney+, dacă ai posibilitatea. Pe HBO Go m-am uitat la Silicon Valley, The Good Fight, Big Little Lies și Game of Thrones. Pe Apple TV+, îmi plac teribil See și The Morning Show. Prime Video vine la pachet cu The Expanse, Jack Ryan, Carnival Row, Good Omens, American Gods și Goliath. Când este vorba de Netflix, e aproape imposibil să nu găsești ceva pe gustul tău, dar eu mă voi rezuma la Chef`s Table, Afer Life și Good Girls.

Cum am spus și mai sus, acestea nu sunt puține și m-aș fi bucurat maxim să le găsesc într-un singur loc, pe o singură platformă, preferabil la un preț mai mic. Cred în mod autentic că ideea de a renunța la TV pentru servicii de streaming este mai bună în 2019 ca niciodată. În același timp, calitatea din ce în ce mai mare te-a deformat până la nivelul în care nu prea mai poți să te uiți la un serial de pe ProTV sau Antena 1, dacă ai putut vreodată să o faci.

În final, sper să doar să avem cu toții suficient timp încât să vedem toate filmele și serialele bune din online. Dacă putem să piratăm mai puțin, cu atât mai bine. Dacă nu, dintr-un punct de vedere, este și vina celor care te obligă să te abonezi la cinci servicii pentru cinci seriale bune, dintre care două nici măcar nu sunt disponibile oficial în România, Disney+ și Apple TV+.