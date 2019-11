Când lansează Disney noi filme Marvel. Programul pe următorii ani

Filmele Marvel sunt unele dintre cele mai populare din ziua de azi, iar Disney a anunțat că va mai lansa încă trei producții pentru fanii acestora.

Disney a cumpărat Marvel pentru patri miliarde de dolari în 2009. Achizția a avut loc la un an după filmul Iron Man, care a avut extrem de mult succes. Bob Iger, CEO-ul Disney a văzut în asta o oportunitate, așa că acum compania sa deține drepturile pentru personajele din universul cinematic. Primul film Marvel produs de Disney a fost The Avengers, în 2012. Ultima parte a seriei, Avengers: Endgame, a devenit în 2019 cel mai bine vândut film din toate timpurile, depășind recordul bătut în 2009 de filmul lui James Cameron, Avatar.

Ce filme Marvel a anunțat Disney

Compania și-a actualizat programul de lansare și acum vei știi mai clar când vor apărea filmele pe care abia aștepți să le urmărești.

În 2020, Disney va aduce în cinematografe două filme. Este vorba despre mult-așteptatul Black Widow, care va fi lansat pe 1 mai, și despre The Eternals, care va fi disponibil pe 6 noiembrie.

2021 va fi un an important pentru filmele Marvel produse de Disney. În total, vom avea patru producții noi de care să ne bucurăm. Shang Chi and the Legend of the Ten Rings se va lansa pe 12 februarie. Avem și un sequel pentru filmul Doctor Strange, din 2016. Pe 7 mai apare partea a doua, Doctor Strange in the Multiverse of Madness on. Fanii supereroului Spider Man vor avea parte de un nou film cu acesta: Spider-Man 3 va apărea pe 16 iulie. Tot în 2021 vom vedea și continuarea lui Thor: Ragnarok și al patrulea film din saga Thor. Filmul Marvel Thor: Love and Thunder va fi lansat de Disney pe 5 noiembrie.

Avem câteva date oficiale și pentru 2022. Black Panther 2 va apărea pe 6 mai. De asemenea, Disney are și câteva proiecte fără nume, care vor fi lansate în 2022 și 2023. Printre acestea, ar putea fi vorba despre Ant-Man 3, Blade, Captain Marvel 2 și Guardians of the Galaxy 3.