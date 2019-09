Netflix pregătește „Cei doi papi”, cu Anthony Hopkins în rolul principal

Netflix face investiții din ce în ce mai mari în conținut original. După ce a făcut valuri cu achiziția producției The Irishman a lui Martin Scorsese, serviciul de streaming a publicat trailerul la Cei doi papi cu distribuție deosebită.

O să fie imposibil să nu găsești ceva bun de văzut pe Netflix, având în vedere ritmul alert prin care serviciul de streaming lansează conținut nou. Cel mai noul lung metraj original ce va fi produs de americani este intitulat The Two Popes (Cei doi papi). Filmul detaliază lupta pentru putere din interiorul bisericii catolice din urmă cu mai puțin de un deceniu.

Inspirat din fapte reale, The Two Popes este creat de regizorul Fernando Meirelles, cunoscut publicului larg după ce a primit patru nominalizări la Oscar pentru City of God (locul 21 în top IMDb). Scenariul a căzut în sarcina lui Anthony McCarter, scriitorul unor filme precum Darkest Hour, The Theory of Everything sau Bohemian Rhapsody. McCarter are trei nominalizări la Oscar. În rolurile principale, vor juca Anthony Hopkins în rolul bătrânului papă Benedict și Jonathan Pryce în rolul tânărului papă Francisc.

Conform comunicatului oficial emis de Netflix pe marginea subiectului, The Two Popes va spune povestea profundă a celei mai dramatice tranziții de putere din ultimii 2000 de ani din biserica catolică. ”Frustrat în legătură cu direcția în care merge biserica, Cardinalul Bergoglio (Jonathan Pryce) cere Papei Benedict (Anthony Hopkins) permisiunea de a se retrage în 2012. Cu toate acestea, deși se va confrunta cu scandaluri și nesiguranțe, Papa Benedict propune o întâlnire cu cel mai dur critic al său și viitorul succesor al Romei pentru a-i dezvălui un secret care va zgudui Biserica Catolică din temelii. În spatele zidurilor Vaticanului, începe lupta între tradiție și progres, vină și iertare, iar acești doi bărbați complet diferiți discută elemente din trecuturile lor, cu scopul de a găsi un teren comun și de a construi un viitor pentru milioane de credincioși din toată lumea.”

Premiera filmului Cei doi papi este programată pentru luna decembrie a acestui an. Cel mai probabil, vom mai avea parte de un trailer până la momentul respectiv.