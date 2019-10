Prima navă spațială care repară sateliți în spațiu tocmai a fost lansată

Pe orbită se află o mulțime de sateliți, iar experții speră ca această navă spațială să le poată prelungi durata de viață.

În momentul în care li se termină combustibilul sau întâmpină dificultăți tehnice, sateliții de pe orbită sunt lăsați la voia întâmplării în spațiu. Totuși, o nouă navă spațială ar putea interveni în acest sens.

Nava a fost creată de compania Northrop Grumman, sub numele de Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1). A fost lansată în spațiu pe 9 octombrie la bordul unei nave spațiale Soyuz rusești.

ASCENT UNIT COMPLETED: The #EUTELSAT5WestB and #MissionExtensionVehicle1 #spacecraft are now encapsulated in the Payload Fairing (PLF) to form the Ascent Unit (AU). The AU consists of the Integrated Payload System, Adapter System, Breeze M, and PLF. @Eutelsat_SA @northropgrumman pic.twitter.com/ATcGCcBDkJ

— ILS (@ILSLaunch) September 23, 2019