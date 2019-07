Misiunea Spațială Apollo 11: Google celebrează 50 de ani de când am ajuns pe lună

Misiunea Spațială Apollo 11 este subiectul celui mai nou doodle de la Google. Acesta a ajuns online pentru că, în această săptămână, celebrăm 50 de ani de când oamenii au ajuns pe lună.

Misiunea Spațială Apollo 11 a reprezentat primul efort încununat de succes pentru ca omenirea să poată explora în tihnă activitatea de pe lună. Agenția Spațială Americană a fost responsabilă de acel proiect și nu vrea să te te lase să uiți ce s-a întâmplat în urmă cu jumătate de secol. Din acest motiv, începând cu 16 iulie 2019, a organizat o serie de evenimente pentru a celebra aniversarea. Toți cei care mai sunt în viață dintre oameni implicați în materializarea aselenizării s-au întâlnit marți, 16 iulie, în Statele Unite ale Americii.

În timp ce marți s-au împlinit 50 de ani de la lansarea navetei Apollo 11 de la Kennedy Space Center din Florida, aterizarea efectivă s-a produs pe 20 iulie, câteva zile mai târziu. Neil Armstrong a decis atunci că misiunea spațială Apollo 11 va rămâne în mentalul colectiv pentru câteva cuvinte memorabile. ”Un pas mic pentru om, dar un salt gigant pentru omenire.” Acele cuvinte aveau să definească cea mai mare realizare a omenirii în materie de explorare a spațiului cosmic.

La bordul navei care a aterizat pe lună în 1969 s-au aflat Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins. Armstrong a fost comandantul misiunii și, la momentul respectiv, era în vârstă de 38 de ani. Collins era pilotul modulului principal. Edwin ”Buzz” Aldrin era pregătit să piloteze modulul creat să ajungă pe lună. Performanța americanilor de acum jumătate de secol continuă să fie una de neegalat.

A launch to remember: Tune in tomorrow starting at 9:15am ET to hear from Apollo 11 astronaut Michael Collins as we count down to the exact moment when three humans lifted off from @NASAKennedy‘s Launch Pad 39A on a journey to walk on the Moon: https://t.co/mzKW5uV4hS #Apollo50th pic.twitter.com/FDa7zP5Jxd

— NASA (@NASA) July 15, 2019