Apollo 11 a dus trei bărbați pe Lună. De ce doar doi au mers pe suprafață

Pe 20 iulie se îndeplinesc 50 de ani de când omul a pășit pentru prima dată pe Lună. Apollo 11 a dus trei bărbați acolo, dar doar doi au mers pe suprafață. De ce?

Neil Armstrong, Michael Collins și Buzz Aldrin. De Amstrong și Aldrin este posibil să fii auzit tocmai pentru că cei doi au fost primii oameni care au călcat pe suprafața satelitului cenușiu al Pământului. Neil Amstrong a fost comandatul operațiunii, iar următorul ca rang a fost Michael Collins, apoi Buzz Aldrin, dar Collins nu a ajuns pe suprafață planetei.

Totuși, rolul de pilot l-a împiedicat pe Collins să aterizeze alături de colegii săi. El a rămas în orbită și era pregătit să coboare să-i salveze pe cei doi, în cazul în care vehiculul cu care aselenizaseră (Vulturul) nu reușea să urce înapoi în spațiu către nava principală.

Michael Collins, al treilea bărbat de pe Apollo 11

Înainte ca Apollo 11 să plece de pe Pământ, Deke Slayton, cel care a stabilit rolurile astronauților din această misiune, i-a spus lui Collins că imediat după ce se întoarce Apollo 11 o să-i dea propria misiune pentru ca și el să-și poată „murdări ghetele”. Collins a refuzat și a spus că dacă misiunea lui Apollo 11 este una de succes atunci el și-a făcut datoria.

„Aș fi un mincinos sau un prost să zic că am avut cel mai bun loc pe Apollo 11. Dar pot să zic, cu toată sinceritatea, că am fost încântat de locul pe care l-am primit. Eu am fost „biletul” de întoarcere acasă pentru Neil și Buzz”, spune Collins.

El a mai spus că o călătorie până la Lună este ca un lanț compus din mai multe zale fragile, iar dacă o zală se rupe atunci totul se duce de râpă. „Când am ieșit orbita Pământului, ceea ce este o mare realizare din punct de vedere tehnic, nu am stat să sărbătorim pentru că mai aveam multe de făcut”.

Americanii au ajuns pe Lună, în urma unei competiții cu rușii. Mai avem nevoie de o astfel de competiție în prezent? Michael Collins crede în cooperarea internațională și spune că doar astfel vom mai reuși să ne depășim limita.