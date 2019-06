Un prototip pentru mașina care se încarcă de la Soare a fost dezvăluit recent și, deși tehnologia este uluitoare, cel mai probabil nu ția-o vei permite.

Mașinile electrice sunt extrem de convenabile pentru conducătorii auto care vor să economisească banii pe combustibil și să și ajute planeta, în același timp. E adevărat că investiția este una destul de mare la început, dar aceasta se va amortiza pe parcurs.

Noul prototip dezvăluit de o companie olandeză duce tehnologia la un nivel superior, pentru că mașina se încarcă singură, de la Soare. Pentru fiecare oră pe care aceasta o petrece sub razele soarelui, poți fi sigur că va avea energie pentru 12 kilometri. Astfel, nu trebuie neapărat să-ți bați capul cu stații de încărcare și pierdut timp pentru a-ți putea folosi mașina, deși o poți conecta și la acestea, la nevoie.

Ce promite mașina care se încarcă de la Soare

One este un sedan cu cinci locuri, cu formă aerodinamică foarte plăcută ochiului. După o încărcare completă, prototipul One are o autonomie uriașă, de 725 de kilometri. În comparație, o Tesla Model 3 are o autonomie maximă de 534 km.

Mașina se încarcă de la Soare prin cei cinci metri pătrați de panouri solare montate pe acoperiș și capotă, sub un strat de sticlă securizată. De asemenea, materialele din care vehiculul este realizat sunt aluminiu și carbon, pentru a-i da automobilului o greutate mai scăzută.

Toate astea sună extrem de bine, dar există și un aspect care te-ar putea împiedica să o cumperi, și anume prețul. Mașina încă se află la stadiul de prototip, dar va costa 170.000 de dolari în momentul în care va fi lansată. Compania olandeză Lightyear vrea să înceapă să livreze deșa mașina care se încarcă de la soare începând cu anul 2021. Vom vedea dacă va respecta toate promisiunile cu care se laudă momentan.