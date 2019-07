Lion King face valuri la box office: cât a căzut Spider Man: Far from Home

Producțiile Disney domină clasamentul încasărilor din cinematografe, începând cu producția Lion King, o recreere a animației clasice.

Având în vedere evoluția încasărilor la box office din ultimele săptămâni, ai putea spune că Disney se auto-sabotează. Lansează super-producții într-un ritm atât de alert, încât este imposibil ca un film să petreacă prea multe săptămâni în top. În ultima lună a fost vorba de Spider-Man: Far from Home, Toy Story 4 și Lion King. Deși primele două filme sunt create de studiourile Marvel și Pixar, acestea sunt proprietăți Disney.

Trecând însă peste aceste detalii, Lion King tocmai a avut premiera globală și s-a bucurat de încasări de 185 de milioane de dolari doar în Statele Unite ale Americii, în primul weekend de disponibilitate. Povestea filmului este aceeași de acum 25 de ani, dar se adresează unei noi generații de privitori. Regizat de Jon Favreau, cunoscut publicului de la noi pentru Cartea Junglei, noul Lion King este o producție live-action cu o distribuție impresionantă. Beyonce, Seth Rogen, Donald Glover sau John Oliver sunt doar câteva nume care dau voce animalelor din film.

Spider-Man: Far from Home a avut câteva săptămâni în fruntea clasamentului, dar acum a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 21 de milioane de dolari. Filmul regizat de Jon Watts este cel mai nou hit din universul cinematografic Marvel, cu Tom Holland, Samuel L. Jackson și Jake Gylenhaal în rolurile principale. Spre deosebire de lung metrajele anterioare, acțiunea din Far from Home nu mai este limitată la Statele Unite, ci se perindă prin Veneția, Praga, Berlin și Londra, înainte să revină la New York.

Toy Story 4 al celor de la Pixar închide podiumul la finalul acest weekend. Producția regizată de Josh Cooley a coborât un loc în top și a adus doar 14,6 milioane de dolari în visteria celor de la Disney. Distribuția animației include vocile lui Joan Cusack, Tom Hanks, Patricia Arquette, Keegan-Michael Key și Keanu Reeves.