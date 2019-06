Motive pentru care să aștepți Lion King, cel mai anticipat remake al anului

Lion King a emoționat o generații întregi, atât de copii fani ai oricărei producții Disney, cât și adulți forțați de împrejurări să se uite la un film pentru copii, dar care sigur aproape au vărsat o lacrima la scenele triste din animație.

Lion King a apărut inițial în 1994 și, alături de alte producții precum Aladdin, Mica Sirenă sau 101 Dalmațieni, face parte dintre filmele clasice produse de Disney care probabil nu vor muri niciodată.

Producția Lion King a fost una destul de diferită la vremea respectivă. Nu există niciun personaj uman în toată povestea, iar producătorii au trebuit să depună un efort mai mare în încercarea explorării unor emoții complexe în firul narativ. Și pare să le fi reușit asta extrem de bine. Moartea lui Mufasa se numără printre cele mai emoționante secvențe din istoria filmelor Disney.

Rob Minkoff, co-directorul Lion King (1994) a recunoscut că decizia a fost una extrem de dezbătută încă din faza de producție. Spune că a fost mai mult un experiment în perioada respectivă și dacă ar fi fost să facă filmul astăzi, cel mai probabil, nu ar fi fost lăsați să-l omoare pe Mufasa în felul în care au făcut-o.

Totuși, scena iconică a morții lui Mufasa și toate încercările prin care Simba trece pentru a ajunge un adult responsabil se vor întoarce pe ecrane anul acesta. La 25 de ani de la filmul original, o nouă producție Lion King se vrea a va fi mai impresionantă ca niciodată și urmează să ne emoționeze din nou (poate până la lacrimi) în iulie 2019.

Motivele pentru care să vrei să vezi noul film sunt multe, dar aici am ales doar câteva.

Lion King pentru generația CGI

În cea mai mare parte, plot-ul noului film nu va fi prea diferit de producția anterioară, deci cu siguranță nu vei urmări filmul pentru a afla povestea. Asta poate e valabil pentru cei mai tineri, care poate nu au răbdare să urmărească o animație veche din anii ‘90.

Ceea ce va fi cu adevărat spectaculos la animația din 2019 va fi calitatea incredibilă a imaginii. Încă din trailer ți-e greu să-ți dai seama dacă te uiți la un documentar cu animale sau la un trailer din filmul care urmează să apară. Ce e și mai interesant este modul în care creatorii au ajuns la acest rezultat.

Aparent, nu este vorba numai de CGI și efecte speciale. Echipa a filmat totul în același mod în care ar fi făcut-o în cazul unui film convențional. Au folosit manechine, sisteme și instrumente care le-au permis să captureze unghiurile perfecte. Diferența e că toate secvențele pentru noul Lion King au fost filmate în realitatea virtuală. Toate locațiile din producție sunt, de fapt, medii virtuale pline de animale digitalizate pe care creatorii filmului le puteau controla.

Tehnologia VR a mai fost folosită înainte pentru producția de filme. De exemplu, în Solo: A Star Wars Story, creatorii au folosit headset-urile de realitate virtuală pentru a examina lumea reală. Astfel, puteau plănui cadrele. Totuși, regizorul Lion King 2019 duce totul la un alt nivel prin tehnica sa.

Astfel, secvențele extrem de simpatice capătă un caracter mult mai realist și pare destul de greu să-ți dai seama că Simba nu e pe bune un pui de leu ridicat spre cer de o maimuță adevărată. În același timp, scenele triste și expresiile de pe chipurile animalelor ți se vor părea și mai sfâșietoare.

Retrăirea poveștii de acum 25 de ani

De-a lungul timpului, filmele Disney au fost apreciate într-o foarte mare măsură chiar și de adulții care le urmăreau. Deși animațiile sunt destinate în special copiilor, cei mai mulți dintre cei mari găsesc și ei o bucurie în urmărirea unei producții Disney. Pentru mulți, Lion King încă ocupă un loc important din inima lor, deși poate unii nu l-au mai văzut de când a apărut prima versiune în 1994.

Noua producție de anul acesta este ocazia perfectă pentru a retrăi cu Simba crizele existențiale prin care acesta trece în procesul de maturizare.

Multe dintre scenele reprezentative pentru Lion King se vor regăsi și în noua producție. Există chiar un videoclip care arată în paralel toate secvențele din filmul original pe care le vei găsi și în remake și cu siguranță te vor face și mai nerăbdător să-l urmărești.

Cu toate astea, Jon Favreau, regizorul remake-ului oferă niște clarificări. Spune că, într-adevăr, dacă iei punctele importante din filmul din 1994, acestea se vor regăsi cam toate și în cel din 2019. Totuși, dacă urmărești filmele în paralel, vei observa că noua producție va devia destul de mult de la original.

În plus vei putea reasculta și melodiile originale devenite atât de celebre precum Hakuna Matata sau Can You Feel The Love Tonight.

Numele mari implicate în producția Lion King 2019

De departe cel mai răsunător nume din noua producție a filmului este al lui Beyoncé, celebra cântăreață americană. Aceasta va interpreta vocea partenerei lui Simba, Nala.

Poate pentru cei care nu sunt la curent cu muzica trap actuală numele de Childish Gambino nu înseamnă nimic, dar artistul are succes extrem de mare cu hit-uri de tipul This is America. Pe numele lui adevărat Donald Glover, acesta urmează să fie vocea lui Simba.

Într-un teaser de 45 de secunde putem auzi chiar interpretarea celor doi a melodiei Can You Feel The Love Tonight. Aceasta este compusă de Elton John, care este și cel care o interpretează în filmul original. A câștigat Oscarul pentru Best Original Song în 1995.

Regizorul este nimeni altul decât Jon Favreau. Ca actor, acesta este probabil cel mai cunoscut pentru rolul lui de câteva episoade din Friends, în care interpretează rolul lui Pete Becker, milionarul care încearcă să o cucerească pe Monica. Ca regizor, acesta mai are câteva filme interesante la activ, cum ar fi Iron Man. De asemenea, a fost și producător executiv pentru mai toate filmele din seria Avengers.

Au existat zvonuri potrivit cărora Benedict Cumberbatch, celebrul actor din Sherlock Holmes, ar fi urmat să fie vocea lui Scar, dar pare că acesta ar fi refuzat.

Lion King se va lansa pe 19 iulie, deci pregătește-te emoțional înainte să mergi la cinema.