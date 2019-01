Aceste monitoare LG sunt capabile să ducă tot ce-ai nevoie în 2019

La CES 2019, între toți producătorii care au adus noutăți interesante pe piață, se remarcă și LG, care își adaugă în portofoliu câteva monitoare performante.

LG a venit la evenimentul CES de anul acesta cu șase monitoare noi, fiecare cu propriile avantaje, pe care le-ai putea găsi utile în activitățile de zi cu zi.

Primul dintre acestea este modelul 27GL850G, monitor destinat gamingului. Îți oferă o diagonală generoasă, de 27 de inci. Panoul Nano IPS are rezoluție QHD (2.560 x 1.440 pixeli) și rată de refresh de 144 Hz. De asemenea, beneficiezi de suport pentru tehnologia Nvidia G-Sync, iar monitorul vine dotat și cu Sphere Lighting 2.0, tehnologie care reduce oboseala ochilor.

Următorul model e 38GL950G, tot un monitor de gaming, dar care duce dimensiunile la un nou nivel. Are 37,5 inci pe diagonală și format UltraWide, iar rezoluția e de 3.840 x 1.600 pixeli, la o rată de refresh de 144 Hz. Panoul Nano IPS este și curbat. La fel ca modelul anterior, beneficiezi de suport pentru G-Sync și ai parte și de Sphere Lighting 2.0.

Monitorul 49WL900G are o diagonală gigantică, de 49 de inci, iar formatul ultrawide îți oferă un raport de aspect de 32:9, la o rezoluție de 5.120 x 1.440 pixeli. Beneficiezi de HDR 10 pe monitor, dar și de senzor de lumină ambientală. Are USB-C, două porturi HDMI și un DisplayPort. Monitorul are și un difuzor cu bass destul de puternic.

Modelul 49WL95C face parte din aceeași categorie precum monitorul anterior. Vine cu rezoluție QHD (5.120 x 1.440 pixeli), desfășurată pe un panou cu diagonala de 49 de inci. Așadar, ai la dispoziție două monitoare 16:9 într-unul singur. Diferența majoră este că monitorul actual este și curbat. Vine cu HDR 10 și senzor de lumină ambientală, iar pe partea audio, beneficiezi de un difuzor cu bass puternic.

Monitorul 32UL950 face parte din gama UltraFine, iar panoul Nano IPS are diagonala de 32 de inci. Ai rezoluție Ultra HD, iar gamutul de culori este DCI-P3 98%. Ai parte și de certificare VESA pentru DisplayHDR. Monitorul vine cu câteva porturi utile, iar cele mai importante ar putea fi cele două porturi Thunderbolt 3, prin intermediul cărora poți încărca alte dispozitive.

Ultimul, dar nu cel din urmă, este 38CK950N. Spre deosebire de celelalte produse de mai sus, acesta nu e un monitor simplu, ci un sistem all-in-one, de care sigur te-ai putea bucura dacă dorești un spațiu de lucru minimalist. Sistemul e construit în jurul unui monitor cu diagonala de 37,5 inci, cu rezoluție QHD+ (3.840 x 1.600 pixeli). Procesorul sistemului este un AMD Raven Ridge Ryzen 3, iar alături de acesta ai parte și de 8 GB de memorie RAM. Stocarea este de 128 GB, pe SSD. Ai la dispoziție și conectorii clasici pe care ți-i dorești, HDMI, DisplayPort, USB Type-C și USB 3.0.