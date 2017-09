LG Gaming 29UM69G, monitor LED, e tipul acela de produs care merge folosit și pentru ce e gândit, dar și căruia îi poți găsi tot felul de funcționalități. Eu, de exemplu, l-am conectat la un laptop ca să mă bucur de tot ce are de oferit.

LG 29UM69G are 29 de inci și de aici începe prima impresie despre acest monitor LED. E mare, ai spune asta după diagonală, doar că este ultrawide, ceea ce înseamnă că e mult mai lung decât te-ai aștepta. Când au început să apară astfel de monitoare, erau ciudate, rupeau puțin ritmul în care erai obișnuit, dar pe parcurs și-au dovedit utilitatea și nu au rămas doar o modă trecătoare.

Modelul acesta are, cum ziceam, o diagonală de 29 inci cu o rezoluție de 2.560 x 1.080 pixeli, deci un full HD alungit, are un panou IPS luminat LED cu suprafață anti-glare, ca să nu te deranjeze reflexiile indiferent cum îl pui pe birou, cântărește puțin peste cinci kilograme și are o rată de refresh de 75GHz cu un timp de răspuns de o milisecundă. Conectivitatea este asigurată printr-un Display Port și unul HDMI. Îl poți prinde și de perete, dar am preferat standul în formă de „V“ cu accente de roșu pe spate.

Monitorul este deja disponibil în magazine și îl poți cumpăra de aici.

Opțiunile LG 29UM69G – Monitor LED pentru gaming

Are tehnologiile AMD FreeSync, dar și un On-Screen Control cu Screen Split 2.0, ca să beneficiezi la maximum de spațiul mare de lucru, iar în meniu ai tot felul de moduri în care poți controla calitatea imaginii în funcție de ce nevoi ai. Eu am început cu Photo, că aveam de procesat fotografii. Am trecut la Cinema, pentru streaming pe Netflix și am trecut prin modurile de gaming. Ai două pentru FPS-uri și unul pentru RTS, astfel încât să acopere cele mai multe cerințe în rândul gamerilor.

O funcționalitate specială pentru gaming e și Black Stabilizer, prin care zonele mai întunecate din jocuri video sunt mai luminate, astfel încât să nu fii surprins de inamici. E excelent în FPS-uri, cum cred că era evident. Mai ai Dynamic Action Sync (sau DAS, cum o să-l vezi destul de des), prin care e redus lag-ul și acțiunea ar trebui să curgă mai dinamic.

LG 29UM69G mărește orizontul multitasking-ului

Eu am trecut la acest monitor LED de la unul full HD de 15,6 inci de pe laptop. Îți ia cam o oră să te adaptezi diagonalei ultrawide, timp în care experimentezi și-ți dai seama că orizontul e ceva mai lung. Folosesc des dispunerea în paralel a două ferestre, astfel că vine la fix un astfel de monitor în fluxul meu de lucru. L-am apreciat cel mai mult când am montat un video, dar și pus ferestre de la browser una lângă alta. Dacă te chinui, în funcție de nevoi, cred că poți pune și trei.

În gaming, dacă preferi shootere, recomand să folosești funcționalitatea de reducere a neclarităților. Simți diferența în special în cele în care acțiunea se întâmplă repede. Totodată, ca să ajungi la rata de refresh menționată în lista de specificații, ar trebui să folosești FreeSync. În funcție de configurația ta, ar trebui să iei în calcul acest aspect.

Sunt acum două-trei direcții pe care sunt dezvoltate monitoarele. E clar că gamingul este fie pentru pasionați, fie pentru cei care o fac din plăcere, pentru relaxare. Când ești pasionat, nu te mulțumești cu puțin. Astfel, monitoarele ultrawide îmi par acum cele mai potrivite, în special când prețurile au ajuns să fie rezonabile. Ai un spațiu imens pe care să te desfășori și te poți bucura de o oarecare senzație imersivă. Dacă asociezi conceptul ultrawide cu un monitor curbat, mai mare (să zicem de peste 34 de inci), probabil că senzația e și mai accentuată.

Monitorul LED LG e foarte potrivit și pentru orice utilizator căruia îi place să lucreze cu un șir lung de ferestre în browser și cu multe fișiere simultan. Un astfel de monitor de ajută, prin lungime, să ții mai multe elemente afișate. Personal, cel mai des țin deschise în browser între 10 și 20 de pagini, folosesc Lightroom pentru procesare foto și Premiere Pro pentru procesare video, programe care au nevoie, mai mereu, de un monitor ultrawide. Încă n-am ajuns până într-acolo încât să cuplez mai multe ecrane în serie, dar un dispozitiv ca LG 29UM69G e cea mai bună alternativă când deja ești obișnuit să lucrezi cu două monitoare unul lângă altul, ca să îți împarți mai ușor treaba.