Tot ce trebuie să știi despre Google Pixel 3a, înainte de lansarea de maine

Google va organiza evenimentul I/O pe 7 mai, iar atunci este de așteptat să anunțe mai multe actualizări de software, dar și noile telefoane Pixel 3a și 3a XL.

În mod normal, Google lansează o singură serie de telefoane pe an, și atunci prin toamnă, așa că ce e cu acestă lansare? Google Pixel 3a și Google Pixel 3a XL este oferta companiei pentru segmentul de mijloc al telefoanelor mobile.

Telefoanele Pixel 3 nu s-au vândut foarte bine, deși aceste au una dintre cele mai bune camere foto de pe un smartphone. Un motiv pentru care acest lucru s-a întâmplat este prețul ridicat al dispozitivelor. Așadar, 3a și 3a XL ar trebui să ofere o performanță fotografică bună la un preț bun.

Pe 7 mai se vor lansa aceste două telefoane, dar știm deja aproape tot ce este de știu despre ele. Am văzut cum arată, iar acum cunoaștem și ce componente se vor regăsi la interior.

Pixel 3a și Pixel 3a XL, telefoane mid-range cu abilități foto bune

Așadar, Google Pixel 3a are un ecran OLED FHD+ cu o diagonală de 5,6 inci și o baterie de 3000 mAh. Procesorul este un Qualcomm Snapdragon 670 și este ajutat de 4 GB RAM, iar spațiu de stocare este de 64 GB.

Camera principală este una de 12,2 megapixeli (f/1.8), stabilizată optic și electronic și cu un unghi de captare de 76 de grade. Va putea filma clipuri 1080p până la 120 de cadre pe secundă sau 4K la 30 de cadre pe secundă.

Camera frontală este de 8 megapixeli (f/2), fără stabilizare. Clipurile video captate vor fi la o calitate 1080p la 30 de cadre pe secundă. Are o mufă de căști și se poate încărca prin USB C la 18 wați.

Telefonul mai mare, Pixel 3a XL are un ecran de 6 inci și o baterie de 3700 mAh. De asemenea, procesorul este unul mai bun, Snapdragon 710, are aceeași cantitate de memorie RAM, dar spațiu de stocare poate ajunge până la 128 GB. De asemenea, are aceleași camere ca telefonul mai mic.

Pentru aceste telefoane, gigantul american laudă abilitățile de fotografiere pe timp de noapte, dar și fotografiile de tip portret.

Google Pixel 3a se va vinde în SUA pentru 399 de dolari și Pixel 3a XL pentru 479 de dolari.