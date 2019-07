James Bond 25: cum arată Daniel Craig în cel mai nou film cu 007

De ceva timp, au început filmările la cel de-al 25-lea film cu James Bond. Nu a durat mult până când imagini de pe platourile de filmare cu 007 au ajuns online.

Fanii filmelor cu James Bond sunt foarte entuziasmați să afle că producția unui nou film cu agentul 007 se desfășoară în această perioadă la Londra. În mai puțin de un an, pelicula ar trebui să ajungă în cinematografe, cu același Daniel Craig la cârmă. Actorul a fost deja în patru filme cu îndrăgitul personaj, începând cu Casino Royale în 2006. Ca referință, aceasta va fi ultima oară când Craig îl va intepreta pe Bond.

De la primele zvonuri referitoare la Bond 25, s-au schimbat foarte multe detalii aferente proiectului. Pentru câteva luni, în 2017, nici măcar nu era clar dacă Daniel Craig va mai juca în îndrăgita serie cu agenți secreți. Inițial, Danny Boyle trebuie să regizeze Bond 25, dar în urma unor dezbateri cu producătorii, s-a retras din proiect. Poziția a fost preluată de Cary Joji Fukunaga, pe care fanii îl cunosc datorită primului sezon din True Detective.

Producția la cel de-al 25-lea film cu James Bond a început în luna martie a acestui an. În urmă cu mai puțin de 24 de ore, pe profilul oficial de Twitter al James Bond, au apărut imaginile de mai jos. Pe lângă Craig, putem vedea în aceste cadre autoturismul Aston Martin V8, același pe care Timothy Dalton la condus din poziția de James Bond în 007: The Living Daylights. Bond 25 va ajunge în cinematografe la aproximativ cinci ani după premiera Spectre.

007 star Daniel Craig, director Cary Fukunaga and the #Bond25 crew were out in the sunshine today shooting across a number of London locations, including Whitehall, where Daniel filmed a scene with a classic @astonmartin V8, first seen in a Bond film in THE LIVING DAYLIGHTS. pic.twitter.com/rhs13nNeyW

— James Bond (@007) June 30, 2019