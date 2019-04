Instagram este una dintre cele mai populare rețele sociale de pe mapamond, iar asta implică strângerea unui volum semnificativ de informații despre tine.

Dacă petreci foarte mult timp pe Instagram, s-ar putea să-ți fi format opinia că rețeaua socială este una semnificativ mai simplă decât Facebook. Nu face decât să găzduiască imagini și clipuri video postate de către utilizatori, pe care ți le servește într-un format cât se poate de prietenos. Până și volumul de reacții pe care le poți folosi pentru a-ți manifesta aprecierea este limitat.

În realitatea însă, lucrurile sunt semnificativ mai complicate decât atât. Fiecare dintre noi are un istoric Instagram, o colecție surprinzător de stufoasă de informații pe care le găsești centralizat într-un singur loc. Aceleași informații sunt folosite de Instagram pentru a-ți servi reclame sau pentru a-ți face o sumedenie de recomandări, mai mult sau mai puțin avizate.

Majoritatea datelor pe care Instagram le-a strâns despre tine le găsești la adresa instagram.com/accounts/access_tool. Odată ajuns acolo, vei fi nevoit, în mod previzibil, să te autentifici. Datele pe care le vei vedea s-ar putea să fie în engleză, începând cu data și ora la care ți-ai creat contul. Așa am aflat că am un cont de Instagram din data de 4 august 2011, la ora 2:40 AM.

Acolo poți vedea cu precizie elvețiană când ți-ai transformat profilul din privat în public (Account privacy changes), când ți-ai schimbat parola (Password Changes) sau dacă ai folosit o altă adresă de email sau un alt număr de telefon în tandem cu al tău cont de Instagram.

Datele mai interesant sunt însă un pic mai jos. Poți vedea fiecare moment în care te-ai autentificat pe Instagram (Logins) și îți poți vedea tot istoricul căutărilor pe rețeaua socială (Search History). După ce ți-ai accesat istoricul, îl poți șterge folosind butonul sugestiv din partea de sus a ecranului – Clear Search History.

Interesele tale pe care le-a dedus Instagram pentru a-ți personaliza reclamele le găsești la secțiunea Ads Interests, în spatele butonului View All. Nu le poți schimba sau șterge, dar s-ar putea să-ți ofere o imagine mai clară a datelor care ghidează ceea ce vezi în fluxul de postări.