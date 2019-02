Internetul în 2018: mai mulți români intră pe Filelist decât pe OLX

Filipinezii sunt obsedați de internet și petrec peste 10 ore lipiți de smartphone-uri, laptopuri sau alte dispozitive conectate la internet. Și românii sunt mari consumatori de internet, dar și de conținut piratat.

De fapt, asiaticii sunt cei mai mari consumatori de internet de pe planetă, potrivit raportului The Global State of Digital 2019, despre obiceiurile oamenilor pe internet, lansat de HootSuite și We Are Social.

Pe locul doi se află brazilienii cu peste nouă ore petrecute, în medie, pe internet, apoi thailandezii și columbienii, tot cu nouă ore, iar locul cinci este ocupat de indonezieni cu opt ore și 36 de minute online în fiecare zi. Media la nivel global este de șase ore și 42 de minute, iar japonezii petrec cel mai puțin timp online, doar trei ore și 45 de minute pe zi.

Per total, întreaga populație a planetei ce este conectată la internet „va petrece online peste 1,2 miliarde de ani în 2019”, se arată în raport.

Peste jumătate din populația globului (57%) este conectată la internet, dar numărul oamenilor ce se află online variază în funcție de zonă. 95% din populația Americii de Nord sau a Vestului Europei este conectată la internet. După cum te așteptai, internetul este mai puțin răspândi în Africa. Cei mai puțini africani conectați la internet se află în mijlocul continentului (12%), iar cei mai mulți în nordul Africii (50%).

În țări precum Andora, Islanda, Qatar sau Norvegia 99% din populație este online, pe când în Coreea de Nord doar 0,08% are internet, în Eritreea (stat în nord-estul Africii) penetrarea internetului este de doar 1,4%, în Congo 6,2% și în Somalia 9,7%.

Internetul românesc: rețele sociale, piraterie și cumpărături online

În România avem o rată de penetrare a internetului de 70% și o rată de penetrare a telefoanelor mobile de 81%. 60% dintre români ar avea un smartphone, 56% un laptop, 96% un televizor și doar 5% purtabile inteligente (ceas, brățară). Cele mai vizitate site-uri de români în 2018, potrivit acestui raport, sunt site-urile google (cu .ro și .com) youtube, facebook și yahoo completează top cinci.

Următoarele cinci locuri sunt ocupate de emag.ro, wikipedia.org, filelist.ro, olx.ro și betano.com. Astfel, potrivit datelor smiliarweb, citate în raport, site-ul de torrente filelist.ro are 13,5 milioane de vizitatori lunar față de cei 13 milioane de români care intră pe olx.ro în fiecare lună. (aceste date despre internetul în România sunt din raportul Digital 2018 al Hootsuite deoarece acesta nu a mai fost actualizat pentru 2019).

Smartphone-urile au devenit „porți de acces” la internet pentru milioane de oameni de pe planetă, iar asta se vede și în timpul petrecut online. Tot mai mulți oameni se conectează prin dispozitive mobile, iar majoritatea timpului este petrecut pe rețelele sociale. „Peste 360 de milioane de oameni s-au conectat pentru prima oară la internet în 2018, adică peste un milion de noi utilizatori de internet în fiecare zi”.

Facebook este cea mai populară platformă cu peste 2,2 miliarde de conturi, apoi YouTube cu 1,9 miliarde și WhatsApp cu 1,5 miliarde.