Motorola Moto G7 – Preț și detalii oficiale pentru noile telefoane „de buget”

Motorola continuă seria de succes a modelelor „de buget” Moto G și anunță la Sao Paolo, Brazilia, patru modele Motorola Moto G7. Am mers să le văd ca să-ți spun la ce să te aștepți.

Motorola, companie deținută de Lenovo, a decis să prezinte noile telefoane Moto G în Sao Paolo, Brazilia. Asta pentru că America Latină este o piață foarte importantă pentru producătorul de telefoane mobile, fiind numărul doi în unele țări din regiune, după Samsung.

Așadar, anul aceta avem patru versiunie de Motorola Moto G7. Avem Motorola Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play și Moto G7 Power. Fiecare dintre aceste telefoane este gândit pentru un anumit tip de utilizator.

Motorola Moto G7 Plus – Cel mai performant model din serie

Motorola Moto G7 este telefonul de bază. Motorola G7 Plus este versiunea cea mai performantă. Mărimea ecranului Full HD+ este aceeași, 6,2 inci.

Moto G7 și G7 Plus au crestătura ecranului sub formă de picătură, iar pe spate ambele telefoane au un sistem dual de cameră și un senzor de amprentă.

Motorola Moto G7 are un senzor de 12 MP (f/1.8) plus unul de 5 MP pentru detecția profunzimii. G7 Plus înlocuiește senzorul de 12 MP cu unul de 16 MP (f/1.7). Pentru selfie-uri, toate modele au o cameră de 8 MP, mai puțin G7 Plus care are una de 12 MP.

Motorola Moto G7 Plus primește și stabilizare optică. Reprezentanții Motorola spun că este un pas important pentru un telefon din această categorie de preț.

Motorola Moto G7 are un procesor Snapdragon 632, un ecran de 6,2 inci Full HD+, baterie de 3.000 mAh, 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, un senzor de amprentă și rulează Android 9 Pie. Telefonul se poate încărca la 15W.

Prețul va fi de 249 de euro sau 1.100 de lei. De asemenea, telefonul are mufă de căști, de fapt, toate modelele au asta.

Motorola Moto G7 Plus va costa 299 de euro (1.400 de lei) și vine cu aceeaşi cantitate de RAM şi stocare, dar trece la un procesor Snapdragon 636.

G7 Plus suportă încărcare încărcare rapidă TurboPower de 27 W. Ceea ce înseamnă că-ți vei încărca bateria de 3.000 mAh a telefonului foarte rapid. Gândește-te că Samsung Galaxy S10, care va fi mult mai scump decât G7, va avea o încărcare rapidă de doar 15 W (când va fi anunțat oficial, vom vedea dacă se schimbă ceva – n.r.).

Motorola Moto G7 Power – Autonomie de invidiat

Versiunile Play și Power au designul consacrat de iPhone X cu o crestătură a ecranului pronunțată. Au senzor de amprentă pe spate.

G7 Power are un ecran de 6,2 inci HD+, o baterie de 5.000 mAh (de aici și numele de Power), 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, o cameră pe spate de 12 MP și una frontală de 8 MP. G7 Power costă 209 euro sau 1.000 de lei.

Motorola Moto G7 Play este cel mai ieftin și cel mai mic telefon din serie, cu un preț de 149 euro (700 de lei). Are un ecran HD+ de 5,7 inci, procesor Snapdragon 632, 2 GB RAM, 32 GB stocare și cameră de 12 megapixeli, respectiv baterie de 3.000 mAh. Acesta este, de asemenea, cu spatele realizat din alt material, nu sticlă.

Toate modelele sunt dual SIM, iar spațiul de stocare poate fi extins cu card microSD. Modelele vor fi disponibile de la mijlocul lui februarie.

Niciun model nu este extravagant, dar toate au capabilități tehnice decente, rulează Android 9 și au preturi bune. Peisajul asta al telefoanelor low-mid range devine și mai competitiv cu seria Motorola Moto G7.