Apple a recunscut că iPhone Xs și Xr se vând slab: Cât de gravă este situația

Au existat multe speculații pe marginea vânzărilor înregistrate de iPhone Xr, iPhone Xs și Xs Max. Tim Cook a confirmat temerile investitorilor printr-o scrisoare deschisă publicată pe site-ul Apple.

Pe pagina de presă a celor de la Apple, în urmă cu câteva zile, a apărut o scrisoare dedicată acționarilor companiei. Documentul ce figurează ca fiind redactat de Tim Cook atrage atenția asupra vânzărilor înregistrate de gigantul din Cupertino. În centrul atenției, se află însă prima recunoaștere oficială a vânzărilor semnificativ mai slabe decât estimările pentru noile modele de iPhone lansate în ultimul trimestru din 2018. Este vorba de iPhone Xr, iPhone Xs și Xs Max.

Conform scrisorii, Apple își modifică încasările estimate pentru primul trimestru din 2019, iar noile valor sunt semnificativ mai mici. Inițial, era vorba de încasări situate între 89 și 93 de miliarde de dolari pentru primele trei luni. Numărul respectiv este redus la 84 de miliarde de dolari. Ca referință pentru scăderea de la an la înregistrată de compania americană, în primul trimestru de anul trecut, a fost vorba de încasări în valoare de 88,3 miliarde de dolari.

”Încasări din iPhone mai mici decât anticipate, mai ales în China, reprezintă motivul principal pentru scăderea estimărilor noastre pentru noul trimestru, dar și pentru scăderea în creștere a veniturilor de la an la an. De fapt, în categorii în afara iPhone-urilor (Servicii, Mac, iPad, purtabile/Home/accesorii), acestea au înregistrat o creștere de aproximativ 19% a vânzărilor de la an la an.” Se arată în comunicatul Apple.

Este important de reținut că Apple a conștientizat și scăderea vânzărilor de iPhone-uri în piețe dezvoltate, precum importante țări europene. În acel context însă, a dat vina pe mai mulți factori, pe lângă ”provocările la nivel macroeconomic”. Scăderea valorii dolarului în raport cu euro a fost un factor, cât și micșorarea numărului de subvenții oferite de către operatori pentru telefoane la scară globală.

O parte din problemă a fost derivată și din faptul că foarte mulți utilizatori au profitat de subvenția oferită de Apple pentru schimbarea bateriilor la iPhone-uri mai vechi. În acest fel, nu au mai fost nevoiți să facă upgrade la un model nou.