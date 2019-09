Huawei a lansat telefonul care-i stinge lumina

Din mai și până acum, Huawei s-a regăsit în situația incertitudinii. Accesul la serviciile Google, la Windows 10, la hardware și chiar anumite piețe au fost toate în discuție. Din 19 septembrie, are un nou telefon: Mate 30. Sau, mai bine zis, o nouă serie: Huawei Mate 30. Cel mai scump telefon din serie e scump, foarte scump, iar cel mai ieftin nu-i nici el foarte ieftin. Dar cât de indicat ar fi să alegi vreunul dintre modele?

O scurtă precizare despre titlu. Există două companii Huawei: cea din China și cea pe care o cunoaștem în Europa. Aici, e posibil ca Mate 30 să nu aibă nicio șansă fără serviciile Google – Gmail, Maps și, în special, YouTube. În China, telefoanele sale se vor vinde la fel de bine ca până acum (dacă nu chiar mai bine). Porsche Design încă există ca ediție de colecție. Dispare Huawei? La cât e de mare, evident nu. Dar, la cum arată lucrurile acum, pentru o vreme va fi incert succesul companiei în Europa.

Spre finalul evenimentului de prezentare a seriei Huawei Mate 30, Richard Yu, directorul general al companiei, a vorbit foarte pe scurt despre soluția pe care o are. În locul serviciilor Google există serviciile Huawei. A fost atât un mesaj pentru utilizatori, cât și un mesaj către dezvoltatorii de aplicații.

Astfel, serviciile companiei ar avea: peste 570 de milioane de utilizatori activi lunar, iar AppGallery, alternativa la Play Store, ar avea peste 390 de milioane de utilizatori activi lunar. Iar acest magazin e disponibil în peste 170 de țări și regiuni.

Aceste servicii vor fi pe cele trei telefoane (sau patru?). Avem Huawei Mate 30 cu 8 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare la 800 de euro. Mate 30 Pro cu 8 GB RAM și 256 GB stocare e la 1.100 euro. Mate 30 Pro cu același hardware, dar 5G, e la 1.200 euro. În fine, cel mai scump: Huawei Mate 30 RS cu 12 GB RAM și 512 GB stocare va costa 2.095 euro.

Cât de scump sau de ieftin e un telefon fără Google?

Până să lanseze Apple magazinul App Store odată cu iPhone 3GS, magazinele cu aplicații erau destul de mici, pline de spam, sărace în titluri importante și dezvoltatorii nu aveau încredere în sistemele mobile. În parte, n-aveau încredere și pentru că nu prea obțineau bani. Apple a introdus însă sistemul 30 – 70: dezvoltatorul ia 70% din prețul de vânzare, iar compania ia 30%. Google a aplicat rețeta și, după cum vezi, încă funcționează.

În Statele Unite ale Americii, Amazon nu s-a înțeles cu Google și a creat, independent de serviciile sale, AppStore și Fire OS. Practic, a luat acel Android open source și l-a făcut platformă proprie. Ceea ce și Huawei vrea să facă acum, iar AppGallery ar trebui să fie un pilon.

Nu prea poți pune un preț exact pe ce înseamnă serviciile Google pentru tine ca utilizator. Dar când cumperi un telefon de peste 1.000 de euro, în Europa, probabil te aștepți să funcționeze ca orice alt telefon cu Android. Să ai YouTube, Maps și să descarci ce aplicație vrei.

Totodată, serviciile acestea înseamnă și o siguranță mai mare. De aproape 10 ani Google trage să facă din Play Store și din Android per total un sistem mai sigur. În ultimii doi – trei ani chiar i-a ieșit, în special cu Play Protect.

Deocamdată, Huawei e în punctul zero: n-are cel mai simplu și mai sigur magazin cu aplicații pentru Android. Și, într-o oarecare măsură, n-are nici încrederea utilizatorilor. Are însă capacitatea financiară de-a crea o a treia „versiune” de Android cu tot cu ecosistem dedicat. Depinde însă, mai mult decât de Google, de dezvoltatori. Ei vor avea încredere? În iunie, am aflat prima dată cum încearcă să-i convingă compania. Harmony OS, deocamdată, e un plan mai îndepărtat.

Complexul „iPhone” (pe care nu doar Huawei îl are)

În strategiile de comunicare – în special în politică – funcționează o idee: generează tu discursul. Nu vorbește niciun utilizator de iPhone despre noul model Huawei? Compară noul telefon cu iPhone și vezi ce reacții stârnești. Huawei face asta de câțiva ani, atât pe brandul acesta, cât și pe Honor. Pe de o parte, generează acel discurs, pe de alta îți arată cu cine vrea să se compare (sporadic se compară și cu Samsung).

Pe cât de inovatoare pare ansamblul foto – video de pe Huawei Mate 30 Pro (două camere de câte 40 MP), pe atât de jos par pretențiile când trebuie să valideze produsul printr-o comparație cu iPhone 11 Pro. iPhone are deja notorietate, toți producătorii (chiar și de camere foto) se compară cu iPhone. Huawei a pierdut, în ultimii doi ani, șansa de-a se remarca prin calitatea produsului. Și fără comparații.

Dincolo de acest detaliu vag relevant pe termen lung, iPhone are două avantaje imense: iOS (mai eficient decât oricare alt sistem mobil de operare) și App Store (magazinul care generează cele mai mari venituri pentru dezvoltatori).

Să ne înțelegem: dezvoltatorilor nu le pasă unde listează aplicații, atât timp cât vin bani.

Dacă te uiți la cota de piață a Huawei în lume și chiar în România, ai spune că stă bine. Da, dar stă pe telefoane Lite. Iar utilizatorii de telefoane Lite nu-s dispuși să dea nici măcar un euro pe-o aplicație sau câțiva euro pe lună abonament la o aplicație. Deocamdată, aici e avantajul serviciilor Google: dintr-o piață de peste două miliarde de dispozitive e imposibil să nu genereze niște venituri (ca dezvoltator).

Înainte de Huawei au mai fost companii care au crezut că-și pot crea independența de Google (sau alții). Samsung, LG, HP, Nokia, HTC și chiar Microsoft au eșuat mai mult sau mai puțin răsunător.

În final, o incertitudine imensă: Huawei n-ar lansa telefoanele noi în Europa. Și așa înțelegi foarte bine de ce sunt două companii Huawei. Iar cea mai de succes, cea din China, va vinde acolo cât de mult va putea până când va avea o cale de-a reveni și pe alte piețe globale.

Până atunci, rămâne o cameră ultraportabilă care are atașat un telefon conectat la internet.

