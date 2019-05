Honor 20 și Honor 20 Pro, oficiale: acestea sunt ultimele telefoane Huawei certificate cu Android

În mijlocul scandalului dintre Huawei și Google, respectiv Statele Unite ale Americii, chinezii au lansat două telefoane de top, Honor 20 și Honor 20 Pro.

La fel ca în cazul Huawei P30 și P30 Pro, cele două smartphone anunțate sub brandul Honor împărtășesc o mare parte din specificații, dar există și câteva motiv pentru care te-ai putea orienta către unul, în defavoarea celuilalt. Avansurile semnificative sunt, în mod previzibil, pe partea opțiunilor de captură. Ambele modele de Honor 20 includ o cameră dedicată petnru fotografii macro, iar modelul Pro are cea mai mare diafragmă prezentă vreodată pe un telefon și, implicit, cea mai luminoasă.

Honor 20 Pro are o diafragmă de F/1.4 care ar trebui să permită cu 60% mai multă lumină decât F/1.8 pe senzorul principal Sony IMX586 de 48 de megapixeli. Camera are atât stabilizare optică de imagine, cât și stabilizare electronică. Tot modelul Pro are o cameră de 8 megapixeli cu zoom optic 3X, 5X zoom hybrid și 30x zoom digital. Include, de asemenea, stabilizare optică. Un senzor de 2 megapixeli a fost optimizat pentru imortalizarea obiectelor de la o distanță de 4 centimetri. Cea de a patra cameră are un câmp vizual ultra lat de 117 grade și un senzor de 16 megapixeli în spate. Pentru selfie-uri, există o cameră frontală de 32 de megapixeli ascunsă într-o perforație discretă în ecran.

Ecranul de la Honor 20 Pro este un LCD de 6,26 inci cu rame inexistente pe toate laturile, o rezoluție nativă 1080+ și un raport de aspect de 19,5:9. Senzorul de amprentă este instalat pe laterala telefonului, dat poți folosi și autentificarea facială.

La interior, ascunde un procesor de top al chinezilor, Kirin 980 cu 8GB RAM și o memorie internă de 256GB. Răcirea internă se realizează printr-o foaie de grafit, care ar trebui să fie de 1,5 ori mai eficientă decât cupru. Telefonul are un acumulator de 4000 mAh și se încarcă rapid cu 22,5W, pentru a ajunge la 50% în 30 de minute. Prețul de achiziție este de 600 de euro.

Honor 20 este foarte similar, cu excepția câtorva particularități de captură. Ai același senzor principal Sony de 48 de megapixeli, dar cu F/18 și fără stabilizare optică. În plus, există o cameră de 2 megapixeli pentru macron și o cameră de 16 megapixeli ultra-wide. Senzorul tele este înlocuit cu un senzor de adâncime pentru imagini portet.

În rest, Honor 20 foloseste același ecran de 6,26 inci cu o rezoluție Full HD+ și o cameră de 32 de megapixeli în colțul din stânga sus, ascunsă într-o perforație. Partea de procesare este asigurată de un SoC Kirin 980 cu 6GB RAM și o memorie internă de 128GB. Avantajul este că reușește să fie mai subție decât Honor 20 Pro, 7,87 milimetri, comparativ cu 8,44 milimetri. Acumulatorul este de 3750 mAh și se încarcă rapid cu 22,5W. Ambele telefoane vin fără mufă de căști. Prețul de achiziție pentru Honor 20 este de 500 de euro.