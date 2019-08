Hobbs & Shaw, la box-office: cum a dezamăgit continuarea Fast & Furious

Hobbs & Shaw era menit să ducă franciza Fast & Furious într-o nouă direcție și să deschidă drumul pentru o serie stufoasă de continuări. Încasările nu au fost însă atât de încurajatoare.

La finalul primului weekend de disponibilitate în cinematografe, Hobbs & Shaw a reușit să-și dezamăgească producătorii din prisma încasărilor. Cei mai mulți s-au așteptat ca pelicula cu Dwayne Johnson și Jason Statham în rolurile principale să genereze la fel de mulți bani ca un film din seria de pelicule Fast & Furious. Din păcate, realitatea a fost cu totul alta.

Se pare că personajele Luke Hobbs și Deckard Shaw nu aduc aceiași oameni în cinematografe, fără întreaga echipă condusă de Toretto. Rezultatele sunt cu atât mai dezamăgitoare cu cât volumul de acțiune și investiția din spatele noului film au fost foarte generoase.

Hobbs & Shaw a ajuns pe marile ecrane din cauza faptului că povestea principală din Fast & Furious se va încheia în curând. Al zecelea film, care urmează să ajungă în cinematografe în 2020, va fi ultimul din serie. Producătorii au vrut să vadă dacă mai pot trage un pic de acest brand pentru a genera bani.

Ca să asociem niște cifre clare performanței Hobbs & Shaw, ai în vedere că doar în Statele Unite a strâns 60 de milioane de dolari în weekendul premierei. Deși cifra s-ar putea să-ți sune bine, valoarea este sub estimările experților și e mai slabă decât orice film Fast & Furious, din 2009 și până în prezent.

Distanța în bani nu a fost la fel de gravă precum cea dintre Rogue One: A Star Wars Story (155 milioane de dolari) și The Last Jedi (220 de milioane de dolari). Chiar și așa, alternativa la Fast & Furious reprezintă totuși un motiv de îngrijorare pentru cei de la Universal. Este suficient să ai în vedere bugetul de 200 de milioane de dolari investit în Hobbs & Shaw ca să apreciezi gravitate încasărilor. Investiția a fost mai mare decât cea din spatele tuturor filmelor recente din franciză, cu excepția The Fate of the Furious (250 de milioane.)