Fast and Furious 9: detalii dezamăgitoare despre franciză și spin-off-ul mult așteptat

Celebra franciză Fast and Furious continuă, spre bucuria unora și spre disperarea altora, care s-au săturat de această poveste nesfârșită. Dwayne Johnson a dezvăluit un detaliu dezamăgitor despre Fast 9.

Fie că-ți place sau nu, un film Fast and Furious 9 va exista, dar nu anul acesta. Inițial, lansarea filmului era programată pentru 2019, dar abia în aprilie vor începe filmările, premiera urmând să aibă loc pe 10 aprilie 2020.

De-a lungul celor opt părți ale francizei, evenimentele s-au precipitat destul de mult, iar unele personaje au creat noi relații: vechii inamici au devenit aliați, iar unele personaje pozitive principale au ieșit din film ori s-au mutat în tabăra celor răi.

Cel mai bun exemplu este actorul Paul Walker, care interpreta rolul lui Brian O’Connor. Moartea acestuia a avut consecințe negative asupra Fast and Furious 8, dar, într-un final, regizorul și scenariștii au dres subiectul și a ieșit un film de succes. Totuși, nu la fel de spectaculos ca filmele anterioare.

Fast and Furious 9 și spin-off-ul Hobbs and Shaw

Evident, acțiunea francizei putea fi de mult încheiată, cu sau fără decesul lui Paul Walker sau chiar și fără răzbunarea lui Deckard Shaw (interpretat de Jason Statham).

Între timp, Dwayne “The Rock” Johnson, care a interpretat rolul lui Hobbs, a anunțat că nici el și nici Statham nu vor mai apărea în cea de-a noua parte a francizei. Este o veste relativ proastă, având în vedere că Fast and Furious 8 a fost un film reușit tocmai datorită celor două personaje interpretate de ei. Shaw și Hobbs au salvat cumva a opta poveste.

Odată ce răufăcătorul Deckard Shaw a fost nevoit să intre în tabăra celor buni, personajul și-a redescoperit latura omenoasă și a avut un rol cheie în salvarea situației. Rivalitatea și glumele „colorate” dintre Hobbs și Shaw, vechi inamici, care încă nu și-au reglat conturile, au făcut tot deliciul celei de-a opta părți.

Johnson a confirmat într-un interviu pentru MTV News că îndrăgitele personaje se vor muta în spin-off-ul Fast and Furious care chiar așa se va și numi – Hobbs and Shaw (premiera este programată pentru luna august a acestui an).

La rândul său, Vin Diesel a confirmat că vor fi cel puțin două spin-off-uri F&F, iar unul dintre ele va aduce în prim-plan doar prezența feminină a eroinelor din seria Fast and Furious, de altfel, piloți la fel de experimentați ca Dom, O’Connor și restul.

Mă refer aici la personaje ca Mia Toretto (Jordana Brewster), sora lui Dom, și Letty (Michelle Rodriguez), iubita lui Dom.

Și, ca un detaliu de încheiere, nu te încrede prea mult în așa-zisul trailler din deschiderea acestui articol. Pare mai degrabă o compilație, dar mi s-a părut relevant.