GTA VI ar avea dată de lansare și ar fi exclusiv PlayStation 5, pentru o lună

Dacă ai terminat Red Dead Redemption 2 și ai chef de GTA atunci ai putea avea motive de bucurie. GTA VI ar avea dată de lansare.

Grand Theft Auto este probabil cel mai cunoscut nume în industria jocurilor video și una dintre cele mai bine vândute serii din istorie. GTA V s-a lansat în 2013, iar de atunci nu am mai auzit nimic de următorul titlu din serie.

Cei de la Rockstar au fost prinși cu Red Dead Redemption 2 și acum trebuie să se ocupe de următorul mare titlu pe care să-l lanseze, iar acesta pare a fi GTA VI.

Pe Pastebin au apărut informații despre următorul joc din seria Grand Theft Auto de la o persoană care lucrează pentru un studio european de jocuri. El susține că dezvoltatorii au primit deja build-uri de console PlayStation 5 pe care să-și construiască jocurile.

Acestă persoană a dat o listă de jocuri care s-ar pregăti pentru următoarea consolă a Sony. Așadar, te-ai putea juca pe PS5: Horizon Zero Dawn 2, Grand Turismo 7 (VR), PUBG remastered 4K, Last of US 2 remasterd, Ghost of Tsushima remasterd, dar și Grand Theft Auto VI.

Mai mult, se pare că Sony este gata să dea bani grei pentru o exclusivitate: GTA VI ar fi disponibil timp de o lună doar pe PlayStation pentru ca abia apoi să vină și pe Xbox.

Când te-ai putea juca GTA VI

Consola PlayStation 5 ar avea o dată de lansare în martie 2020 sau în noiembrie 2020 (nu a fost stabilit încă). Așadar, și GTA VI ar putea fi lansat în toamna 2020 sau în toamna lui 2021. Acțiunea jocului ar avea loc în două orașe: Miami și New York.

De asemenea, consola Sony PlayStation 5 ar avea un procesor Ryzen cu opt nuclee și 16 fire de execuție, o placă video tot de la AMD ce ar avea o putere de 14 TF ce ar putea suporta jocuri în rezoluție 8K (upscaling).

Înainte să sari în sus de bucurie trebuie să te uiți atent la datele făcute publice de această persoană anonimă. În primul rând, este greu de crezut că PS5 se va lansa în martie 2020 și mai greu de crezut că Rockstar va avea gata un GTA până la perioada sărbătorilor din 2020.

Studioul abia a terminat Red Dead Redemption 2 și un proiect ca GTA V necesită multe persoane, multe ore de muncă. De aceea, o dată mai realistă de lansare a lui GTA V este toamnă 2021.

Un alt element care nu prea se potrivește în acestă poveste este exclusivitatea de o lună pe care o primește noua consolă Sony. Este dispusă Rockstar și publisherul Take-Two Interactive să supere comunitatea Xbox doar pentru ceva bani în plus? Are nevoie Take-Two de o asemenea înțelegere? Doar vorbim de GTA VI!