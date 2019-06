Grand Theft Auto V s-a lansat în urmă aproape șase ani, însă oamenii continuă să-l joace și să-i aducă modificări. Acest mod aduce 8K și ray tracing.

GTA V s-a lansat în septembrie 2013 pe PS3 și Xbox 360, apoi în 2014 a ajuns pe Xbox One și PS4, iar în 2015 a fost lansat și pe PC. De atunci până în prezent, jocul s-a vândut în peste 90 de milioane de copii, ceea ce a rezultat venituri de șase miliarde de dolari pentru Rockstar și Take Two Interactive.

Astfel, GTA V a devenit cel mai de succes titlu media din toate timpurile. Adică jocul a obținut mai mulți bani decât orice film, indiferent că e vorba de Star Wars, Gone With The Wind (ajustat la inflație) sau Avatar.

Următoarele două titluri în top, în funcție de vânzări, la mare distanță se află Call of Duty: Modern Warfare 3 (26,5 milioane de copii) și Call of Duty Black Ops cu 24,2 milioane.

Titlul celor de la Rockstar încă este jucat de mulți online, fie pe console, fie pe PC. Cei de pe PC au avantajul că există o comunitate de modderi importantă care stau și adaugă tot felul de elemente care mai de care mai trăznite.

NaturalVision este un mod de GTA V lansat în 2016 cu intenția de a duce look-ul jocului cât mai aproape de realitate. Așa că s-a schimbat vremea din joc, iluminatul, culorile și multe altele. GTA Workshops a urcat la începutul lunii un clip video în care este folosit modul NaturalVision Remastered și VisualV. Totul este redat la 8K și se folosește tehnologia de ray-tracing.

Rezultatul este unul excelent. Nici nu mai zici că este un joc vechi de câțiva ani de zile, ci unul proaspăt lansat. E chiar posibil să nu recunoști jocul dacă ți se arată doar imagini din acest video. Ca să ruleze asemenea frumusețe vei avea nevoie de putere serioasă. Cel din clip a folosit două plăci video Nvidia 2080 Ti SLI ca să atingă 60 FPS-uri.