Google și Apple vor să afle cum afectează telefoanele creierele copiilor

Rezultatele inițiale ale unui studiu realizat finanțat de National Institute of Health în care au fost scanate creierele a 4.500 de copii au arătat că folosirea zilnică pentru mai mult de șapte ore a unui dispozitiv smart duce la subțierea prematură a cortexului cerebral, stratul exterior care procesează informațiile din lumea exterioară.

Acest studiu nu este singurul care arată efectele telefoanelor asupra copiilor. Cercetătorii de la The Journal of the American Medical Association au arătat că posibilitatea copiilor de a dezvolta tumori benigne sau maligne în creier sau ureche este mai mare decât la adulți. De ce? Copiii absorb cu 60% mai multe radiații de la telefon decât adulții. Mai mult, alte studii au arătat că abilitatea copiilor de a manevra smartphone-uri le distruge abilitatea de a scrie când ajung la școală