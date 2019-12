Ghostbusters: Aftelife primește primul trailer: primii vânători de fantome au parte de o continuare

Fanii seriei Ghostbusters nu au fost foarte încântați de filmul de acum câțiva ani, cu o distribuție excluiv feminină. Se pare însă că producătorii sunt în continuare de părere că franciza poate fi monetizată cu rețeta potrivită.

Se lucrează la un nou film Ghostbusters de aproximativ doi ani, iar un teaser foarte scurt al noii pelicule a fost făcut public în urmă cu un aproape un an. Viitoare peliculă este intitulată Ghostbusters: Afterlife și, conform producătorilor, va continua povestea seriei originale, care exclude producția din 2016 regizată de Paul Feig.

În încercarea de a păstra spiritul filmelor de acum câteva decenii, la cârma proiectului se află Jason Reitman, pe care s-ar putea să-l știi datorită unor filme independente precum Juno, Up in the Air sau Thnak You for Smoking. Chiar dacă ai crede că CV-ul său nu are nicio legătură cu SF-uri, Jason este fiul lui Ivan Reitman, regizorul filmelor originale.

Premisa este una destul de terifiantă. Finn Wolfhard și sora sa ajung într-un orășel rural după ce au moștenit o casă de la un membru misterios al familiei. După apariția mai multor fenomene paranormale care au zguduit comunitatea cu pricina, copiii descoperă echipamentele bunicului lor pentru vânat fantome. Conform etichetei de pe costumul de vânător de fantome, micuții sunt nepoții lui Spengler.

În privința altor conexiuni cu filmele originale Ghostbusters, Aferlife nu are prea multe. În locul unor adulți, protagonoiștii sunt copii de această dată. În plus, acțiunea se petrece în mediul rural, în locul unui oraș important, precum New York. În final, se pare că de această dată vom discuta despre un film de aventură, în defavoarea unei comedii.

Chiar și așa, distribuția originală va reveni pe ecran, cu excepția lui Harold Ramis, interpretul lui Egon Spangler care a decedat în 2014. Astfel, îi vom revedea pe Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver și Annie Potts, chiar dacă nu se regăsesc în trailer. Premiera este planificată pentru 10 iulie 2020.