Când se lansează The Witcher, serialul Netflix bazat pe îndrăgitul joc video

În cazul în care abia aștepți să vezi ecranizarea poveștilor din jocul video The Witcher, o posibilă dată de lansare a ajuns de curând online.

Se știe de mai bine de un an faptul că Netflix lucrează la un serial intitulat The Witcher. Producția va avea un buget foarte generos și are mari șanse să se transforme într-unul dintre cele mai populare seriale de pe platformă. Având în vedere că apare după finalul Game of Thrones, universul fantastic al show-ului ar putea funcționa pentru unii ca înlocuitor pentru producția bazată pe scrierile lui George R.R. Martin.

Până acum, nu se știau foarte multe detalii despre The Witcher. Oficialii Netflix s-au ferit să ofere informații clare despre lansarea show-ului. Știam doar că ar trebui să apară înainte de finele acestui an. Conform unor surse citate de publicația Recapped, primul sezon ar trebui să ajungă pe serviciul de streaming pe 20 decembrie 2019.

Recapped este o publicație destul de populară, construită în jurul zvonurilor de la Hollywood. Multe dintre articole nu se pretează pentru lectură la birou, dar au câteva surse care s-au dovedit a fi de încredere și în trecut. Cei de la Recapped au avut dreptate și în privința distribuției pentru The Witcher, care ulterior a fost confirmată de Netflix.

Un al doilea sezon din The Witcher a fost deja confirmat, iar producția la el ar trebui să înceapă în decembrie 2019 sau ianuarie 2020. Dacă acest program se dovedește a fi adevărat, lansarea celui de-al doilea sezon ar putea avea loc în aceeași perioadă a anului viitor.

The Witcher pe Netflix îl va avea în rolul principal pe Henry Cavill din Superman. Anya Chalotra va juca rolul lui Yennefer. Ca material inspirațional pentru iminentul serial vor fi folosite romanele scrise de Andrzej Sapkowski, mai mult decât jocul efectiv. Această mențiune merită avută în vedere, pentru că există câteva diferențe importante între cărți și jocul video cu același nume.