Galaxy S10 Plus versus Huawei P30 Pro: care este cel mai rapid telefon

Galaxy S10 Plus și Huawei P30 Pro sunt considerate cele mai bune telefoane cu Android ale momentului. De aceea, mulți sunt curioși de câștigătorul unui test comparativ.

E din ce în ce mai dificil să faci o comparație de performanță între două terminale de top ale momentului. Majoritatea benchmark-urilor pot fi ușor măsluite, iar producătorii apelează la artificii software pentru a mări performanța hardware-ului când rulezi o aplicație precum AnTuTu. Când vrei să simulezi experiența utilizării din viața de zi cu zi, situația se complică pentru că este dificil să consideri un test uman ca fiind obiectiv.

O alternativă a fost creată de cei de la Phonebuff. Aceștia folosesc brațe mecanice, programate pentru a simula interacțiunea umană într-o manieră comparabilă. Testul constă în deschidere și închiderea unui set stufos de aplicații și repetarea întregului proces. În acest fel, este testat, în egală măsură, procesorul și memoria ram a telefonului. Procesorul ajută la pornirea inițială a aplicațiilor, în timp ce memoria RAM facilitează readucerea în primplan a respectivelor programe.

În final, ideea este simplă. A fost testat în aceeași manieră un Huawei P30 Pro cu un Samsung Galaxy S10+. Ambele sunt dotate cu 8GB RAM și un mediu de stocare UFS 2.1. Deși P30 Pro vine la pachet cu un procesor proprietar – Kirin 980, în timp ce Samsung utilizează un Snapdragon 855, ambele utilizează o arhitectură pe șapte nanometri.

Ca un mic handicap, Samsung are o rezoluție mai mare, 3040 x 1440 pixeli, în timp ce P30 Pro se rezumă la 2340 x 1080 pixeli. Asta înseamnă că terminalul Galaxy S10+ are mai mult conținut de randat pe ecran, în același timp. Deși nu contează în acest test particular, Galaxy S10+ este mai scump cu 100 de dolari.

În testul de aproximativ cinci minute, câștigătorul este Galaxy S10 Plus, iar diferența este de aproximativ 7 secunde. Ține de tine dacă acest test îți va influența decizia de achiziție, dar având în vedere că Huawei P30 Pro a ieșit câștigător în testul de performanță foto al DxOMark, acel criteriu s-ar putea să fie mai important pentru majoritatea cumpărătorilor.