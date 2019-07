Faza 4 a universului Marvel: ce filme și seriale vei vedea în următorii ani

Kevin Feige, președintele Marvel Studios, a dezvăluit faza patru a universului cinematic Marvel la Comic-Con din San Diego, iar fanii au ce vedea în anii următori.

Marvel a început acest univers cinematic cu filmul Iron Man din 2008, iar 11 ani mai târziu intră în faza patra a planului de creare și distribuție a filmelor bazate pe benzile desenate ale companiei. Spre deosebire de alte dăți, Marvel va îmbina acțiunea din filmele Marvel cu cele din seriale. Așa că nu va mai exista o discrepanță între cele două tipuri de entertainment.

Așadar, în următorii ani vom vedea filme precum Black Widow, Doctor Strange, dar și seriale ca Loki sau The Falcon and Winter Soldier.

Ce filme și seriale Marvel se vor lansa în următorii doi ani

1 mai 2020: Black Widow

toamnă 2020: The Falcon and Winter Soldier – serial

6 noiembrie 2020: The Eternals

12 februarie 2021: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

primăvară 2021: WandaVision – serial

7 mai 2021: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

primăvară 2021: Loki – serial

vară 2021: What If…? – serial

toamnă 2021: Hawkeye – serial

5 noiembrie 2021: Thor 4: Love and Thunder

Scarlett Johansson va avea parte de propriul său film Marvel cu Black Widow, iar acțiunea acestuia va avea loc la puțin timp după Captain America: Civil War.

Thor: Love and Thunder este al patrulea film din serie și va regizat tot de Taika Waititi (responsabil pentru Thor: Ragnarok), iar Natalie Portman va interpreta rolul lui Thor. Totuși, asta nu înseamnă că actorul Chris Hemsworth nu va mai interpreta celebrul rol, ci faptul că vor fi doi Thor. Da, probabil o să fie ciudat. Să sperăm că și amuzant.

WandaVision este un serial cu Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) și va rula pe platforma de streaming Disney Plus, la fel și serialul Loki. Tot pe platforma de streaming vei putea vedea Hawkeye și Falcon and Winter Soldier.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ar trebui să fie primul film horror din universul Marvel, însă mai multe nu știm.

O altă surpriză este faptul că Marvel va realiza un film Blade cu Mahershala Ali (laureat al premiului Oscar) în rolul principal. De asemenea, în viitor ar trebui să vedem și alte pelicule despre Fantastic Four și X-Men, realizate în ograda Marvel.