O vedetă din Stranger Things va juca în următorul film Marvel

Faza trei a universului Marvel s-a încheiat cu Spider-Man: Far from Home, iar șefii companiei caută o continuare cu filmul The Eternals.

Faza patru a universului Marvel ar fi dezvăluită luna viitoare, în timpul Comic-Con-ului din San Diego, iar una dintre pelicule este The Eternals pentru care s-a realizat castingul principal.

Potrivit Variety, vedeta din Stranger Things și Godzilla, actrița Millie Bobby Brown va juca în The Eternals alături de Angelina Jolie, Kumail Nanjiani (The Big Sick) și Richard Madden (Game of Thrones). Filmul ar fi regizat de Chloe Zhao (The Rider).

Richard Madden ar interpreta rolul lui Ikaris (un fel de Cyclops din X-Men), iar Angelina Joie pe cel al lui Sersi (un personaj care s-a născut când a fost distrus continentul Atlantis). Nu știm ce roluri vor juca Millie Bobby Brown sau Kumail Nanjiani. În proiect ar fi implicată și Salma Hayek.

The Eternals, punct important în universul cinematic Marvel

Dacă actorii sunt de calibru, Chloe Zhao nu este un nume foarte cunoscut în Hollywood, având la activ doar două lungmetraje: Songs My Brothers Taught Me și The Rider.

Prima revistă de bandă desenată Eternals a fost publicată în 1976 de către scriitorul Jack Kirby, cel care a creat personaje precum Fantastic Four, X-Men sau The Hulk.

În acest univers, o formă de viață extraterestă, Celeștii (precum tatăl lui Peter Quill din Guardians of the Galaxy Vol.2) au creat trei specii: oamenii, eternii (eternals) și devianții (deviants).

Eternii sunt super eroi si apărătorii Pământului, iar devianții vor să distrugă echilibrul din univers. Banda desenată a fost creată în 76, însă nu toată povestea a fost dusă la capăt pentru că proiectul a fost anulat de Marvel. Între timp, universul a fost reluat prin anii 80, dar și mai recent, chiar de către Neil Gaiman, în 2006.

Faza patru a universului cinematic Marvel va conține și filmele Shang-Chi, primul film Marvel cu un asiatic în rol principal, dar și Doctor Strange 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Black Panther 2 și Black Widow.