Fanii Star Trek terorizează Banca Națională a Canadei: ce au făcut cu banii

Oficialii Băncii Naționale a Canadei se confruntă cu o situație fără precedent. Fanii Star Trek s-au decis să fie amuzanți și să modifice bancnotele de cinci dolari canadieni.

Într-un apel public la fanii Star Trek care au modificat în masă bancnotele de 5 dolari, oficialii Băncii Canadei speră să descurajeze practica. Din păcate pentru ei, având în vedere că nu e ilegală să te apuci să desenezi pe bani, este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple curând.

Problema a apărut după decesul lui Leonard Nimoy din 2015, cunoscut la nivel global ca fiind actorul din spatele lui Spock din seria originală Star Trek. Ca o formă de omagiu adusă actorului, foarte mulți fani ai serialului au modificat portretul celui de-al șaptelea premier al Canadei, Sir Wilfrid Laurier, pentru a arăta precum Spock din serial. Efortul din spate nu a fost foarte mare.

Pe o parte semnificativă dintre bancnotele aflate în circulație în Canada, Sir Wilfrid are urechi ascuțite, freza specifică rasei Vulcan și sprâncene oblice în sus. Ca pachetul să fie complet, unii s-au dus atât de departe încât au scris și faimoasa replică a lui Spock pe bancnotă – ”Live long and prosper” (Trăiește mult și prosperă).

Deși practica nu este ilegală, Banca Națională a Canadei s-a simțit nevoită să emită un comunicat pe marginea subiectului. Problema se pare că este una la scară largă. ”Cu toate acestea, există motive importante pentru care nu ar trebui să o faci. Scrisul pe bancnote poate interfera cu măsurile de siguranță ale banilor și le pot reduce viața. Diferitele marcaje pot duce la refuzarea banilor într-o tranzacție. Mai mult decât atât, Banca Națională este de părere că scrisul și marcajele pe bancnote este nepotrivit, deoarece reprezintă un simbol al țării noastre și o sursă de mândrie națională.”, se arată în comunicatul oficialilor canadieni.

