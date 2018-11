Avionul inspirat de Star Trek ar putea schimba aviația așa cum o știm

Avioanele au zburat mereu, de când au fost inventate, cu ajutorul componentelor care se mișcă și împing aerul. Doar că cei de la Massachusetts Institute of Technology au creat un avion format doar din părți imobile, care poate zbura doar cu ajutorul vântului ionic.

Poate că ideea pare desprinsă din filmele SF – asta pentru că este. Stephen Barrett de la MIT a spus că s-a inspirat din Star Trek pentru a crea avionul neobișnuit. „În viitorul îndepărtat, avioanele nu ar trebui să aibă elice și turbine”, a zis Barrett. „Ar trebui să fie mai mult precum aeronavele din Star Trek, care au doar o strălucire albastră și planează silențios. Când am primit o programare la universitate, am crezut că, ei bine, acum am oportunitatea să explorez asta, și am început să caut principiile fizice care ar permite ca acest lucru să se întâmple”.

Barrett nu a fost cel care a descoperit principiul care ar permite avioanelor să zboare fără elice și turbine, acesta fiind cunoscut de aproape un secol, dar a fost primul care l-a putut pune în practică. Practic, atunci când există o sursă puternică de electroni încărcați negativ, aceștia transmit sarcina negativă în aerul din jur, pe care ajung să îl ionizeze. Astfel, energia se îndepărtează de sursa de electroni negativi și ajunge către o suprafață „colectoare” care se află în preajmă.

Fenomenul acesta, prin care faci ca aerul încărcat negativ să zboare în direcția pe care o vrei tu, a fost descoperit în anii 1920. Experții în aviație au încercat să îl pună în practică în anii 1960, dar nu au reușit. Motivul? Nu au putut să redirecționeze mai mult de 1% din sarcina negativă către avion. Barret a reușit să ajungă la un procent de 2,6%, care nu e cu mult mai mare decât în anii 1960 – doar că materialele de acum sunt mult mai ușoare, iar computerele pot ajuta cu design-ul.

Astfel, experții de la MIT au creat un avion mic, lat de 5 metri și greu de 2,5 kilograme, care poate zbura cam 10 secunde. Ei cred că ar fi putut zbura mai mult dacă ar fi avut mai mult loc. „Acesta este primul zbor al unui avion fără părți care să se miște în sistemul de propulsie”, a zis Barrett. „Acest lucru ar putea deschide posibilități noi și neexplorate pentru avioane care sunt mai silențioase, mai simple din punct de vedere mecanic și care nu emit gaze de combustie„.