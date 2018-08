Căpitanul Picard se întoarce: Patrick Stewart va juca într-un nou Star Trek

Patrick Stewart este un actor cu foarte multe filme și seriale pe CV, dar rolul său din Star Trek The Next Generation i-a sporit semnificativ popularitatea la nivel internațional, iar acum și-l va reitera.

Între 1987 și 1994, Star Trek The Next Generation a continuat franciza începută în urmă cu mai bine de cinci decenii. Pe parcursul a șapte sezoane, show-ul cu Patrick Stewart în poziția căpitanului Pickard a făcut valuri în fiecare colț al mapamondului. Mulți îl consideră cel mai bun serial Star Trek, iar cele 18 premii Emmy confirmă calitatea poveștilor și interpretărilor ajunse pe micile ecrane la începutul anilor `90.

După The Next Generation, Patrick Stewart a mai reluat rolul căpitanului Picard în alte câteva filme și seriale. Din aceeași poziție, a apărut în 14 episoade de Family Guy, în câteva jocuri video, numeroase scurt metraje și nu numai. În ceea ce privește franciza efectivă, lung metrajul Star Trek Nemesis din 2002 a reprezentat ultimul moment în care Stewart a îmbrăcat uniforma de căpitan al Federației.

Datorită show-ului Star Trek Discovery lansat anul trecut pe CBS All-Access și Netflix, interesul pentru acel univers fantastic a fost reînviat, iar profitul a fost unul semnificativ. The Good Fight și Star Trek Discovery au reprezentat motivele principale pentru care tânărul serviciu american de streaming CBS All-Access a rămas în viață.

Pentru a profita în continuare de franciza din portofoliu, cei de la CBS au dezvăluit că, prin intermediul All-Acces, va fi lansat un nou serial ce va continua povestea căptinaului Picard în contextul SF din Star Trek. Momentan nu se cunosc foarte multe detalii despre show-ul cu pricina, dar în spatele său se va afla Alex Kurtzman, responsabil deja de Discovery și de ultimele filme Star Trek care au ajuns în cinematografe.

Conform declarațiilor postate pe Twitter de Patrick Stewart, actorul este foarte încântat să-și reia rolul care l-a făcut celebtru. În țara noastră, show-ul ce va fi lansat în 2019 are mari șanse să fie disponibil prin intermediul Netflix.

It is an unexpected but delightful surprise to find myself excited and invigorated to be returning to Jean-Luc Picard and to explore new dimensions within him. Read my full statement in the photo. #StarTrek @cbsallaccess Photo: @shervinfoto pic.twitter.com/8Ynuj3RBNm

— Patrick Stewart (@SirPatStew) August 4, 2018