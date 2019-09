Facebook vrea să renunțe la cea mai emblematică opțiune a sa

Dacă tu crezi că îmbunătățirea protecției datelor personale ar trebui să fie prioritatea numărul unu pentru Facebook, compania se orientează de data aceasta către total altceva, dar tot în interesul tău, spune aceasta.

În luna mai 2019, Facebook a anunțat că va începe să testeze o nouă opțiune, prin care urma să ascundă numărul de aprecieri pe care le primesc postările de pe Instagram. Astfel, utilizatorii vor putea continua să dea și să primească inimioare pe platformă, însă numărul total al acestora nu va mai fi afișat; vei vedea doar lista de utilizatori care au apreciat postarea.

Acum, compania ar putea începe teste similare și pe Facebook. Informația vine de la o specialistă care cercetează constant codurile aplicațiilor pentru a descoperi funcții neanunțate încă. Așa a descoperit și că rețeaua socială a lui Zuckerberg ar putea începe să ascundă numărul de like-uri.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2 septembrie 2019