Facebook se poartă ca un serviciu secret dispus să te urmărească oriunde

Nu de puține ori Facebook a fost prinsă că îți fură datele sau te spionează. Acum pare să-și folosească aplicațiile pentru a urmări utilizatorii care ar putea reprezenta o amenințare la adresa companiei.

Compania scanează rețeaua socială pentru a descoperi comentarii amenințătoare și, în unele cazuri, își folosește serviciile pentru a determina locația persoanelor pe care le consideră o posibilă amenințare.

CNBC a vorbit cu mai mulți foști angajați ai companiei care susțin că Facebook are o listă cu persoane, numită lista BOLO (be on the lookout), care îi include pe cei care fac remarci amenințătoare pe Facebook la adresa companiei sau împotriva executivilor. Urmărirea începe cu aflarea locației utilizatorului cu ajutorul aplicației Facebook sau adresei IP colectată de rețeaua socială. Locația este accesibilă însă doar după ce au fost puși pe lista BOLO.

Facebook notifică apoi profesioniștii în domeniul securității de fiecare dată când o persoană este adăugată pe listă și trimite către aceștia un raport care include informații despre respectiva persoană, cum ar fi numele, fotografia, locația generală și o scurtă descriere a motivului pentru care a fost adăugată bazei de date.

Foști angajați ai companiei au declarat pentru CNBC că lista BOLO a fost creată în 2008. Aceasta este actualizată o dată pe săptămână și este formată acum din sute de oameni.

Unii angajați consideră însă aceste măsuri justificate, datorită sferei foarte mari de influență a companiei și emoțiilor intense pe care le poate trezi. Facebook are aproximativ 2.3 miliarde de utilizatori, ceea ce înseamnă că dacă doar 0.1% dintre aceștia ar reprezenta un pericol, compania s-ar confrunta cu 230.000 de potențiale riscuri de securitate.

Un purtător de cuvânt al companiei susține că Facebook are reguli stricte, create pentru a proteja intimitatea oamenilor și pentru a respecta atât legile cu privire la datele personale, cât și termenii și condițiile ale rețelei sociale.

Mai sunt și alte companii care țin liste similare, însă situația companiei Facebook este unică pentru că aceasta își poate folosi propriile servicii pentru a identifica amenințările și pentru a urmări locația oamenilor de pe listă.

Totuși, cei mai mulți dintre utilizatori nu știu că se află pe listă. Au existat mai multe cazuri când aceștia au aflat în momentul în care au încercat să viziteze o unitate Facebook.