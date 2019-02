Google vrea să stai mai puțin pe telefon ca să evite soarta Facebook

Ne folosim telefoanele din ce în ce mai mult, iar asta nu ne face tocmai fericiți și cu atât mai puțin productivi. Google, spre binele nostru, va face ceva în sensul acesta. Dar o face și pentru că nu vrea să ajungă ca Facebook.

Sundar Pichai, CEO Google, a anunțat la conferința anuală dedicată dezvoltatorilor din 2018 o schimbare masivă în prioritățile companiei. El a prezentat o problemă pe care Google a observat-o în rândul utilizatorilor de telefoane.

„Există o presiune socială din ce în ce mai mare să răspunzi imediat la orice primești”, a declarat acesta. Aparent, oamenii vor neapărat să fie la curent cu tot, fenomen denumit „fear of missing out”, adică teama de a rata ceva ce se întâmplă. Google a preluat sintagma și a tranformat-o în „JOMO, the joy of missing out”, adică exact opusul FOMO.

În acest sens, Google a lansat Digital Wellbeing, o încercare a companiei de a convinge oamenii să reducă timpul pe care îl petrec atunci când îi folosesc produsele și serviciile.

Digital Wellbeing include măsurători care îți arată de câte ori ți-ai deblocat telefonul într-o zi sau numărul de ore pe care le-ai petrecut pe telefon. Are, de asemenea și o funcție care reduce treptat luminozitatea ecranului seara, când te pregătești de culcare, dar și un timer care îți permite să setezi limite personale pentru cât de mult vrei să irosești pe Instagram, de exemplu.

Motivația din spatele acțiunii Google

Deși pare o măsură ciudată, având în vedere că toate companiile de acest gen vor să le folosești serviciile cât mai mult timp, Google motivează simplu lansarea acestei funcții. Urmărește să înțeleagă obiceiurile utilizatorilor și să le îndrepte atenția asupra lucrurilor importante, cum ar fi petrecerea timpului liber cu familia, și nu în fața unui ecran. Potrivit lui Pichai, Google se simte responsabil să contribuie la ghidarea utilizatorii pentru a folosi telefonul în mod corespunzător.

Suntem prinși în fluxul permanent de informații care vin dinspre telefon. După mai multe cercetări, compania a ajuns la concluzia că aplicațiile sunt doar o parte a problemei și nu sunt singurele care te atrag să deschizi telefonul. Mai mare decât nevoia de a intra Facebook, Instagram sau WhatsApp e nevoia de a vedea ce au postat prietenii, familia și oamenii din jurul tău, ceea ce simți că nu poți rata sub nicio formă.

Google pare să fi observat că utilizatorii săi sunt pe cale să se confrunte din ce în ce mai mult cu digital burnout, care se traduce printr-un nivel ridicat de stres cauzat de expunerea îndelungată la tehnologie. Glen Murphy, director Google, a rezumat acțiunea companiei: „Dacă oamenii nu-și iubesc telefoanele, nu le vor mai folosi”. Așadar, câștigul pe termen scurt contează mai puțin decât sănătatea industriei pe termen lung.

Google a ajuns la concluzia că intervenția Digial Wellbeing în viața utilizatorilor ar trebui să fie una non-critică. Astfel, în loc să-ți taie direct legătura cu prietenii de pe rețelele sociale, a creat un fel de screenshot al comportamentului individual. Compania a descoperit că o persoană își deblochează, în medie, telefonul de 180 de ori pe zi.

Funcția îți arată cifre exacte și urmărește să te facă să realizezi de unul singur cât timp pierzi, de fapt, pe telefon.

Cum încearcă Google să evite soarta Facebook

Datele pe care Google le are despre utilizatori sunt într-un număr foarte mare. Istoricul căutărilor, datele din Maps, adresele de mail, numerele de telefon, toate sunt informații care rivalizează sau chiar le depășesc pe cele pe care Facebook le are despre utilizatori.

Una dintre preocupările pe care Google le are este evitarea „câștigării” unei reputații proaste, asemnănătoare celei pe care o are Facebook, în care nimeni nu prea mai are încredere. „Trebuie să avem standarde mai înalte decât oricine altcineva. Când facem greșeli, ne costă foarte mult”, a declarat Sundar Pichai într-un interviu pentru The Guardian.

Până în momentul de față, compania a reușit să evite reacții negative de tipul celor pe care le-a primit Facebook, având în vedere mai ales faptul că cele două sunt mai asemănătoare decât ar vrea Google să admită. Ambele fac bani din reclame care vizează oamenii în funcție de datele personale. Digital Wellbeing este prima încercare publică a Google de a se diferenția de compania lui Mark Zuckerberg.