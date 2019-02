Un bug al Facebook te lasă să vezi poze cu femeile din lista ta de prieteni

Un expert în securitate cibernetică a descoperit un bug în Facebook care te lasă să vezi fotografiile femeilor din lista ta de prieteni, dar nu și pozele cu bărbați.

Un white hacker belgian a descoperit acest bug sau acestă funcție și dacă scrii în bara de căutari „photos of my female friends” o să descoperi că sistemul îți arată fotografii cu femeile din lista ta. Dacă înlocuiești „female” cu „male” rezultatul nu este același. Îți arată alte fotografii, iar majoritatea nu sunt ale utilizatorilor cu care ești prieten.

Belgianul Inti De Ceukelaire este celebru pentru faptul că face farse și dezvăluie vulnerabilități ale sistemelor. De exemplu, în 2017 acesta a folosit funcția de căutare a Facebook pentru a găsi adresa de email a Melaniei Trump, actuala Prima Doamnă a Statelor Unite.

Dacă încerci o căutare mai avansată precum „photos of my female friends in bikinis”, rețeaua de socializare îți arată imagini cu femei în bikini, dar nu neapărat de la prietenele din lista ta. Cel puțin nu în cazul meu.

Dacă asta îți pare familiar este pentru că până nu demult, exista o aplicație pe Facebook care-ți permitea să vezi fotografiile prietenelor tale din listă cu acestea în bikini.

De asemenea, asta aduce aminte de de începuturile Facebook, de pe vremea când se numea FaceSmash. Atunci, studenții de la Harvard puteau da note studentelor în funcție de înfățișarea fizică a acestora.

Pe 4 februarie s-au împlinit 15 ani de la nașterea rețelei sociale. Pe 4 februarie 2004, Mark Zuckerberg a lansat rețeaua pe vremea când era student la Harvard. După treaba cu facesmash, rețeaua a fost redenumită The Facebook şi era un spaţiu virtual unde oamenii puteau să se cunoască şi să-şi creeze contacte.

În numai o lună, jumătate dintre studenţii de la Harvard se înscriseseră deja. Apoi, Facebook s-a răspândit în alte campusuri şi în cele din urmă în toată lumea.