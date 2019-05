De ce experimentul cu bebeluși modificați genetic ar putea să fi fost în van

Mai ții minte experimentul cu copii modificați genetic realizat de chinezi, care a stârnit nenumărate controverse? E posibil să fi fost făcut degeaba.

Cercetătorii Jiankui He, de la China’s Southern University of Science and Technology și Michael Deem, fizician la Rice University, au implantat embrioni modificați genetic în femeile din care i-au extras. Pentru una din femei, implantarea a avut succes, aceasta dând naștere gemenelor Lulu și Nana, primii oameni cu un genom alterat clinic. Ce le face pe Lulu și Nana diferite de alți oameni este faptul că nu posedă gena responsabilă pentru transmisia virusului HIV.

Experimentul a fost considerat lipsit de etică și riscant de mulți membri ai comunității științifice. Mai nou, geneticienii Wang Haoyi și Yang Hui au spus că Jiankui He a dat dovadă de o „lipsă îngrijorătoare de [înțelegere cu privire la] genetică și editarea genetică”. Așadar, gemenele Lulu și Nana s-ar putea să nu aibă parte de niciun beneficiu în urma procedurii periculoase.

Jiankui He a spus că a folosit tehnologia CRISPR pentru a dezactiva gena CCR5, care este folosită de virusul HIV pentru a infecta celulele umane, cu scopul de a le ajuta pe gemene să nu moștenească virusul de la tatăl lor infectat cu HIV. Cei doi geneticieni care i-au criticat munca au mai spus și că modalitatea prin care acesta a testat ideea experimentului pe șoareci a fost „absurd”.

„Calitatea [cercetării științifice] este foarte slabă și superficială”, au subliniat geneticienii, adăugând că metodele chinezului sunt sub standardele științifice. Cei doi au mai spus că eliminarea genei CCR5 nu protejează împotriva tuturor tulpinilor virusului HIV.

Geneticienii au spus că până și în cazul în care experimentul lui Jiankui He s-ar fi bazat pe concepte științifice impecabile și ar fi servit un scop legitim, problemele de etică tot ar fi fost prea mari, întrucât cercetarea acestuia a „violat în mod clar etica de reglementare și medicală din China și din toată lumea”.