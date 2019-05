Episodul din „Game of Thrones” cu cele mai mici rating-uri

Game of Thrones surprinde cu fiecare episod. Spre exemplu, episodul 5 a ajuns să fie deopotrivă cel mai vizionat episod și cu cel mai mic rating de până acum.

Premiera episodului „The Bells” a fost urmărită de 12,48 de milioane de telespectatori, transformând episodul în cel mai vizionat din istoria Game of Thrones. Înainte, recordul era deținut de ultimul episod din sezonul 7, care a atras 12,07 milioane de telespectatori. Variety arată că episodul cinci din ultimul sezon a fost văzut în total de 18,4 milioane de oameni pe toate platformele de difuzare.

Pe cât de vizionat a fost „The Bells”, pe atât de nepopular în rândul fanilor și criticilor a fost. Majoritatea oamenilor care urmăresc Game of Thrones au fost de acord că acest episod a fost cel mai prost de până acum. Pe Rotten Tomatoes, rating-ul este de 49% – mai slab chiar și decât „Unbowed, Unbent, Unbroken” din sezonul 5, care are 54%, în principal din cauza scenei violului personajului Sansa Stark.

Yesterday’s #GameofThrones is tied as the lowest rated episode in series history: https://t.co/hT7jO0uStp pic.twitter.com/AxxaaQzpnn

