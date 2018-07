Ryan Reynolds aduce Home Alone înapoi la cinema, dar nu cum crezi

Da, ai citit bine. Home Alone revine pe marile ecrane ale cinematografelor. Nu va fi însă o comedie de familie pe care să o vezi de Crăciun.

Noul film se numește Stoned Alone, nu va fi recomandat minorilor și este produs de casa de producție condusă de Ryan Reynolds. Acest film nu este chiar un remake al celebrului film, dar va fi creat în același spirit, cu glume inofensive, dar, de data aceasta, însoțite și de replici porcoase.

Stoned Alone spune povestea unui tânăr care crește iarbă și, în stilul clasic, ratează avionul care trebuia să-l ducă într-o vacanță la ski. Ce face? Fumează niște iarbă. Paranoic și fumat, el trebuie să-și apere casa de invadatori.

Scenariul este scris de către Kevin Burrows alături de Matt Minder care au preluat ideea de la Matt Reilly, un executiv al Fox, iar regia va fi asigurată de Augustine Frizzell.

Kevin Burrows și Matt Minder au scris împreună filmul Netflix The Package care spune povestea unui grup de tineri care se duc într-o pădure pentru a petrece. Unul dintre personaje se taie în zona genitală, iar prietenii acestuia trebuie să-l ducă cât mai repede la spital.

Augustine Frizzell este o regizoare tânără care mai are doar un alt film în repertoriu. Din păcate, nu știm dacă Macaulay Culkin va juca în acest film, poate o persoană potrivită pentru a duce Home Alone mai departe. Stoned Alone se află în producție, dar încă nu s-a stabilit o dată de lansare.

Home Alone este un film clasic de sărbători care, și la 28 de ani distanță de la lansare, este încă unul dintre cele mai urmărite filme de sărbători din România. Filmul a debutat în 1990 și a încasat 476 de milioane de dolari la box office.