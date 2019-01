Ce trebuie să știi despre documentarul cu Ted Bundy de la Netflix

La 30 de ani de când criminalul în serie Ted Bundy a fost executat pe scaunul electric pentru atrocitățile comise, cei de la Netflix au lansat un serial documentar despre acesta, sub numele „Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes”.

Oficial, se știe că Bundy a ucis 30 de oameni într-un deceniu, dar estimările de culise sugerează că numărul ar fi fost mult mai mare, poate chiar în jur de 100. Crimele lui au fost un subiect de fascinație pentru multă lume, acestea ajungând să fie subiect de filme pentru anii care au urmat.

Serialul de la Netflix, realizat de Joe Berlinger, aduce în prim plan cele mai importante fragmente de conversație pe care Bundy le-a avut cu jurnaliștii Stephen Michaud și Hugh Aynesworth. Rezultatul este un serial care este atât de intens, încât cei de la Netflix i-au rugat pe oameni să nu se uite singuri.

Cât de mult timp va trebui să dedici documentarului?

Din fericire, nu va trebui să pierzi extrem de multe ore în fața unui ecran dacă te interesează acest serial. Documentarul are doar patru episoade, fiecare din ele având aproximativ o oră. Deși e ușor să vezi serialul într-o seară, e mai bine să nu te entuziasmezi prea tare și să te limitezi la un episod sau două pe zi, asta dacă nu vrei să mergi la culcare cu mintea complet tulburată.

Cine apare în episoade?

În documentar apar multe persoane relevante. După cum anunță și titlul, vei auzi înregistrări cu Bundy. Mama lui și fosta lui soție, Carole Ann Boone, apar în filmările de arhive. De asemenea, iubita lui pe termen lung, Liz Kloepfer, apare și ea într-un interviu înregistrat.

Pe lângă asta, Berlinger a realizat interviuri filmate și cu alți oameni care au interacționat cu Bundy pe parcursul vieții lui – foști amici, detectivi, procurori, psihologi, jurnaliști (printre care Michaud și Aynesworth) și o femeie care aproape a fost victima lui.

Ce vei descoperi despre Ted Bundy?

În funcție de câte știi sau nu despre Ted Bundy, documentarul ar putea să ți se pară interesant sau că nu aduce nimic nou. Deși serialul anunță niște conversațiii cu Ted Bundy din titlu, părțile în care acesta vorbește sunt mai mult bucăți de monolog. În ele, Bundy discută despre sine la persoana a treia (o metodă despre care Michaud a spus că l-a ajutat pe Bundy să vorbeasă mai deschis despre el), dar niciodată nu recunoaște că a ucis pe cineva.

Documentarul arată mai degrabă felul în care Bundy își dorea să se prezinte pe sine în fața oamenilor. În înregistrări, el a spus jurnaliștilor că a avut o copilărie normală și că nu i-au lipsit partenerii de joacă. Cu toate astea, un amic din acea vreme a zis că Bundy nu se integra cu adevărat în grupuri, copiii râdeau de el din cauza unui defect minor de vorbire, era temperamental și îi plăcea să sperie oamenii.

Ce părere au criticii?

Mai mulți critici au realizat că, cel mai probabil, Bundy – fiind un narcisist – ar fi fost foarte fericit să primească atât de multă atenție de la mass-media. Lucy Mangan de la The Guardian chiar se întreabă dacă un documentar realizat în acest fel ar trebui să existe cu adevărat.

„Ce rost are strângerea celor care îl cunoșteau [pe Bundy] ca prieten, ca iubit sau care au suferit la mâna lui, în afară de a adăuga [ceva în plus] la misterul lui și la vraja unor asemenea crime?”

Cum rămâne cu filmul despre Ted Bundy?

Poate ai auzit, poate nu, dar – pe lângă acest serial – apare și un film despre Ted Bundy: „Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”, cu actorul Zac Efron în rolul principal. Filmul este prezentat din perspectiva iubitei lui Bundy, Liz (jucată de actrița Lily Collins).

După ce a apărut trailer-ul, oamenii au început să se îngrijoreze. Efron a furat inimile multor adolescente acum mai bine de zece ani, când juca în High School Musical, tocmai de aceea pentru unii pare să fie o problemă alegerea lui pentru rolul lui Bundy.

Cu toate astea, Efron e de altă părere, conform declarației pentru Variety: „Simt o responsabilitate de a mă asigura că acest film nu este o celebrare a lui Ted Bundy sau o glorificare a lui. Dar, în mod categoric, un studiu psihologic despre cine a fost această persoană. Iar în asta este onestitate”.