Filmul despre Facebook ar putea avea o continuare

Filmul „The Social Network” spune povestea lui Mark Zuckerberg și începuturile Facebook și a fost unul de success. Scenaristul peliculei spune că este timpul pentru o continuare.

Aaron Sorkin, scenaristul filmului, este de părere că o continuare a filmului din 2010 s-ar putea întâmpla deoarece nu duce lipsă de material. Mai mult, el nu este singurul care se gândește la un „The Social Network 2”, ci și producătorul primului film, Scott Rudin.

„Multe lucruri interesante și dramatice au avut loc din 2010 până acum. Am primit mai multe emailuri de la Rudin în care mă întrebă dacă nu cumva este timpul pentru un sequel”, a declarat Aaron Sorkin pentru Associated Press.

Asta nu înseamnă că se va face o continuare, dar dacă îndeajuns de mulți jucători sunt interesați să-l producă am putea vedea un al doilea film. Material, din păcate, există suficient și s-ar putea face chiar o trilogie. Sorkin ar putea alege să se concentreze pe manipularea alegerilor din SUA de către ruși prin intermediul Facebook, pe criza cu fake news, sau pe scandalul Cambridge Analytica. Acestea sunt doar câteva exemple de probleme dramatice cu care Mark Zuckerberg și Facebook s-a confruntat în ultima vreme.

De la lansarea „The Social Network”, Aaron Sorkin a mai scris un serial TV despre un canal de știri, a scris scenariul pentru filmul Steve Jobs cu Michael Fassbender în rolul principal, iar acum lucrează la un film despre viața vedetei TV Lucille Ball.

David Fincher, regizorul, s-a ocupat de atunci de „The Girl with the Dragon Tattoo”, „Gone Girl”, serialul „Mindhunter” și acum ar lucra la sequel-ul „World War Z 2”.

„The Social Network” a fost un succes și a obținut 224 de milioane de dolari la box office și a câștigat chiar și trei premii Oscar, inclusiv cel mai bun scenariu adaptat. Filmul este bazat pe cartea publicată în 2009 de Ben Mezrich cu titlu „The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal”.