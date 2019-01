Nimeni nu se pune cu Disney: Încasările record din 2018 te vor uimi

Disney este cea mai importantă companie din domeniul divertismentului la nivel internațional, iar încasările record pe 2018 atestă acest lucru.

Au apus de mult timp vremurile în care Disney făcea bani doar din Mickey Mouse și Disneyland. Are în portofoliu unele dintre cele mai amblematice case de producție și studiouri de la Hollywood. Dacă te uiți la un film Marvel, o animație Pixar sau cea mai nouă peliculă Star Wars a celor de la Lucasfilm, toate fac parte din Disney.

Situația a devenit atât de roz pentru producțiile Disney, încât jumătate dintre cele mai profitabile zece filme ale anului trecut au fost create sub umbrela companiei clasice. Cele mai profitabile trei filme din 2018 au fost realizate tot de Disney.

În mod previzibil, nicio rețetă nu este perfectă, iar Solo: A Star Wars Story a devenit primul film din întreaga franciză care a pierdut bani. Asta înseamnă că producția a costat mai mult decât a generat la box office. Pe de altă parte, numărul incredibil de mare de recorduri depășite de Black Panther și Avengers: Infinity War au atestat faptul că filmele cu super eroi atrag în continuare foarte mulți oameni în cinematografe.

Dacă asta nu era suficient, Incredibles 2 a devenit cea mai profitabilă animație din toate timpurile, cu încasări de 600 milioane de dolari. Producțiile Disney au fost atât de profitabile în ultimele 12 luni, încât, împreună, au stabilit un nou record.

Conform statisticilor Entertainment Weekly, doar în Statele Unite, Disney a generat încasări de 3,092 miliarde de dolari în 2018. La nivel global, studioul a strâns 7,3 miliarde de dolari. Cifra este cu atât mai fascinantă cu cât numărul filmelor lansate pentru a o atinge a fost de doar 10.

Este interesant de urmărit corelarea dintre încasările generoase și reacția criticilor, reversul fiind de asemenea valabil. Black Panther s-a bucurat de review-uri pozitive și a adus foarte mulți bani în visteria gigantului media. De partea cealaltă a spectrului, A Wrinkle in Time sau Nutcracker and the Four Realms au pierdut bani. Va fi interesant de văzut ce se întâmplă în 2019 pentru Disney, cu o serie de filme spectaculoase anunțate deja: Captain Marvel, Avengers: Endgame, Aladdin, Toy Story 4, The Lion King, Frozen 2 și Star Wars Episode IX.