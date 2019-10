Discursul Gretei Thunberg remixat, viral: cum sună pe ritmuri de rock

Popularitatea Gretei Thunberg a explodat în ultimul an. Adolescenta suedeză a ținut un discurs la ONU care a devenit viral și are șanse mari să primească săptămâna viitoare premiul Nobel pentru pace.

Săptămâna viitoare se decernează premiile Nobel, iar Greta Thunberg ar putea intra în istorie ca fiind cel mai tânăr recipient al distincției. Adolescenta a devenit o componentă foarte importantă în lupta pentru protecția mediului, iar cuvintele sale au atins inimile multor oameni. Publicul amator se va extinde însă și mai mult prin intermediul unor remixuri ca cel de mai sus.

Un pasionat de muzică rock a găsit o similaritate între patima cu care Greta și-a spus discursul la summitul ONU de la New York și înverșunarea soliștilor de death metal. Ca urmare, a transformat discursul despre protecția mediului într-o piesă care a devenit virală. La momentul redactării acestui material, a atins pragul de patru milioane de vizualizări pe YouTube.

Muzica de pe fundal și remixarea efectivă a fost realizată de John Meredith și, conform autorului, efortul a fost inspirat de Greta Thunberg. Clipul în variantă death metal a fost postat de o varietate de publicații online, printre care și Business Insider.

Dacă asculți cuvintele discursului original, parcă înțelegi asocierea cu muzica death metal și de ce s-ar potrivi în acel context. „Mi-aţi furat visele şi copilăria cu vorbele voastre goale, şi eu sunt o norocoasă. Sunt oameni care suferă, oameni care mor, întregi ecosisteme distruse. Suntem la începutul unei extincții în masă şi voi nu ştiti să vorbiţi decât despre bani şi basme despre creștere economică. Cum îndrăzniți!?”, a spus, atunci, Greta Thunberg.

Nu a durat mult până când clipul devenit viral a fost subiectul unei postări pe Twitter din partea Gretei Thunberg. După cum se poate vedea mai jos, ea a scris: ”Am terminat cu chestia asta cu schimbarea climatică… de acum încolo, voi face doar death metal!!”.

I have moved on from this climate thing… From now on I will be doing death metal only!! https://t.co/mYqXxFuE77

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 28, 2019