Cine e Greta Thunberg și de ce discursul ei a supărat oamenii

Greta Thunberg este o activistă de mediu din Suedia care, la doar 16 ani, a reușit să pornească o adevărată mișcare la nivel internațional pe tema schimbării climatice.

Adolescenta a ținut luni, 23 septembrie, un discurs emoțional în cadrul summitul ONU prin care a criticat atitudinea liderilor mondiali în ceea ce privește pericolul pe care schimbarea climatică îl reprezintă.

Mesajul fetei a fost unul dur, iar reacțiile ulterioare au fost diverse. Unii s-au declarat emoționați de cuvintele Gretei, în timp ce alții nu au văzut în aceasta decât un copil care nu știe despre ce vorbește.

Greta Thunberg a ajuns un adevărat fenomen mondial. Vineri, 20 septembrie, adolescenta ta a condus cel mai mare protest climatic din istorie, în cadrul căreia aceasta și ceilalți participanți cereau ca liderii mondiali să înceapă să acționeze.

Totuși, cine e Greta Thunberg, ce are ea de spus și cât de mult a supărat discursul ei din cadrul ONU?

Greta Thunberg este o adolescentă de 16 ani din Stockholm, Suedia. A devenit cel unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale mișcării pentru climă, la nivel mondial.

A devenit cunoscută în aaugust 2018, când a început demonstrațiile în fața Parlamentului suedez. În fiecare vineri, Greta lipsea de la școală pentru a protesta în fața clădirii Parlamentului și solicita autorităților să ia măsuri cu privire la schimbarea climatică.

Lângă ea avea mereu o pancartă cu traducerea în suedeză a mesajului „Grevă școlară pentru climă”.

În noiembrie 2018, 170.000 de elevi din 24 de țări s-au alăturat protestului adolescentei, fiecare în țara sa. De atunci, Greta a început să țină și o serie de discursuri importante, cu mesaje care mai de care mai îndrăznețe.

Greta spune că a auzit de termeni precum schimbare climatică și încălzire globală pe la vârsta de opt ani. A auzit și de efectele devastatoare pe care schimbările climatice le-ar avea asupra planetei. Spune că i se păreau greu de crezut, pentru că nimeni nu vorbea despre ele. De altfel, dacă acestea s-ar fi întâmplat cu adevărat, i s-ar fi părut normal ca la televizor, pe social media și în ziare să se vorbească numai despre asta.

La 11 ani, Greta s-a îmbolnăvit. A intrat în depresie, s-a oprit din vorbit și din mâncat. A fost diagnosticată apoi cu sindromul Asperger, tulburare obsesiv-compulsivă și mutism selectiv.

„Cred că, în multe prvințe, noi, cei autiști, suntem cei normali și restul oamenilor sunt destul de ciudați”, a menționat Greta în cadrul unui discurs din cadrul Ted Talks. „În special când vine vorba de criza durabilității, când toată lumea spune că schimbarea climatică e o amenințare existențială și cea mai gravă problemă dintre toate, însă preferă să continue la fel ca înainte”, a adăugat aceasta.

Discursul acesteia a venit la începutul summit-ului, în ziua devotată liderilor mondiali, care au expus soluții și promisiuni legate de acțiuni pentru combaterea schimbării climatice.

În fața liderilor mondiali, Greta a ținut un discurs agresiv în care le-a reproșat acestora că nu sunt în stare să acționeze cum s-ar cuveni în ceea ce privește problema schimbărilor climatice prin care planeta noastră trece.

În primul rând, Greta Thunberg i-a acuzat pe cei de la putere să i-ar fi distrus copilăria.

„N-ar trebui să fiu aici, ci ar trebui să fiu la școală, de partea cealaltă a oceanului. Totuși, voi veniți la noi, cei tineri, pentru speranță? Cum îndrăzniți? Mi-ați furat visurile și copilăria prin cuvintele voastre goale. Și totuși, eu fac parte din cei norocoși”.

A ridicat apoi probleme grave cu care planeta se confruntă.

„Oamenii suferă, oamenii mor, întregi ecosisteme se prăbușesc. Suntem la începutul unei exctinții în masă și voi vorbiți numai despre bani și basme despre o eternă creștere economică. Cum îndrăzniți?”.

Greta spune că faptele nu pot minți, iar informațiile oferite de oamenii de știință ar trebui să fie suficiente pentru oricine. De altfel, aceasta chiar îi îndeamnă pe șefii de state să n-o asculte pe ea, ci pe oamenii de știință.

„Spuneți că ne auziți și că înțelegeți urgența, dar indiferent de cât de tristă și furioasă sunt, nu vreau să cred asta, pentru că dacă ați fi înțeles situația cu adevărat și ați fi continuat să eșuați să acționați, atunci ați fi malefici, și refuz să cred asta”, a continuat Greta.

„Ne dezamăgiți, dar tinerii încep să înțeleagă trădarea voastră. Ochii tuturor generațiilor vitoare sunt asupra voastră și dacă alegeți să ne dezamăgiți, vă spun că nu vă vom ierta niciodată”, a spus Greta.

Poți vedea întregul discurs aici:

În urma discursului înflăcărat, oamenii s-au împărțit în două: în primul rând, cei care o apreciază pe adolescentă și sunt mândri că, la vârsta ei, aceasta ridică probleme atât de valide, iar de cealaltă parte, cei care spun că aceasta n-ar fi decât un copil care încă nu înțelege cum funcționează lumea.

Cuvintele Gretei sunt mari, iar acuzațiile ei sunt îndrăznețe. Așadar, cu siguranță, liderii mondiali adunați la summit-ul ONU nu au fost foarte confortabili în timpul discursului fetei.

Cel mai deranjat pare să fi fost Donald Trump, care nu s-a putut abține să n-o ia peste picior pe adolescentă. Într-o postare pe Twitter, acesta a spus despre Greta Thunberg că „pare a fi o tânără foarte fericită care așteaptă cu nerăbdare un viitor luminos și minunat. Atât de frumos de văzut!”.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

Cei deranjați de discursul Gretei sunt destul de mulți.

Unii critici spun chiar că toată situația ar putea fi catalogată drept abuz asupra copilului. O parte dintre oamenii de pe internet dau vina pe părinții acesteia, despre care spun că nu ar trebui să-și folosească propriul copil într-un asemenea fel.

Since Greta brought it up, let’s discuss:

Why is Greta out of school?

Why did her entire family wear Antifa t-shirts?

How much money is she making for her mother & father?

Is it ethical to make your school-age child a full time activist? https://t.co/Ca4dO1zb3O

— Emerald Robinson ✝️ (@EmeraldRobinson) September 23, 2019